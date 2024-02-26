Yargı'nın Cennet'i Tuğba Çom diziden ayrıldı! "İnşallah Erol Taş gibi saldırıya uğramam"

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde olduğu Yargı dizisi her bölümüyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Hayatını kaybeden oğlunun ardından ağıtlar yakan Cennet'in oğlunun ölümünden sorumlu olduğu ortaya çıkmıştı. İzleyicinin büyük öfkeye kapıldığı olayın ardından dizideki rolü son bulan Tuğba Çom diziden ayrıldı.

Cennet karakterine hayat veren Tuğba Çom sosyal medyadan da seyircisine veda etti.



Tuğba Çom paylaşımında "İnşallah sokakta Erol Taş gibi saldırıya uğramayacağım bir gün olur, umarım Türk dizi seyircisi o ayrımın o zamandan bu zamana farkında varmıştır amin" diyerek herkesi güldürdü.





