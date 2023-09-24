Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den senariste serzenişt: Kalbimde bir sızı...

Yargı dizisi bu akşam 3. sezonu ile ekranlara 'Merhaba' diyecek. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizi yeni sezona yeni oyuncularla başlıyor.

Yargı dizisinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna Ferit Kaya, Seda Türkmen, Müge Bayramoğlu, Ulvi Kahyaoğlu, Çağla Demir, Alican Altun, Özlem Türay ve Ayşen Sezerel dahil oldu.

Pınar Deniz senaristine sitem ederek "Şikayetçiyim hakim bey" dedi ve şunları yazdı:

"Her sezon daha iyi yazdığı yetmezmiş gibi acımayıp her defasında 'ben bunu nasıl oynayacağım' dedirten sahneler yazıyor. Kalbimde bir sızı omzumda bir yük. Böyle 3. sezon yazılmaz."



