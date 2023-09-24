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  4. Survivor All Star'a katılacak olan Turabi'nin elindeki baston dikkat çekti! "Fizik tedavi sürecim..."

Survivor All Star'a katılacak olan Turabi'nin elindeki baston dikkat çekti! "Fizik tedavi sürecim..."

24.09.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2024 All Star kadrosuna dahil olan Turabi Çamkıran'ın sağlık sorunları yaşadığı biliniyor. Doktorunun antreman izni vermediği Turabi bastonlu halini paylaşarak sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Survivor All Star 2024'ün yarışmacıları arasında yer alan Turbo Turabi son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ve parasız kalmasına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyordu.

Daha önce halihazırda iki kez şampiyon olan Turabi, yeni sezon için herkesin iyi hazırlanması gerektiğini söyleyerek "Hasta yatağımdan kalkıp hazırlanmama değsinler" demişti. Ancak Turabi henüz sağlık sorunlarını atlatabilmiş değil.

Ekran Alıntısı
Bastonlu halini paylaşan Turabi "Aralık ayının ilk haftaları bastondan kurtulacağım inşallah. Fizik tedavi sürecim iyi ilerliyor. Ocakta eski sağlığıma kavuşacağımı söylüyor doktorum" dedi.

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