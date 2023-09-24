Survivor All Star'a katılacak olan Turabi'nin elindeki baston dikkat çekti! "Fizik tedavi sürecim..."

Survivor All Star 2024'ün yarışmacıları arasında yer alan Turbo Turabi son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ve parasız kalmasına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyordu.

Daha önce halihazırda iki kez şampiyon olan Turabi, yeni sezon için herkesin iyi hazırlanması gerektiğini söyleyerek "Hasta yatağımdan kalkıp hazırlanmama değsinler" demişti. Ancak Turabi henüz sağlık sorunlarını atlatabilmiş değil.



Bastonlu halini paylaşan Turabi "Aralık ayının ilk haftaları bastondan kurtulacağım inşallah. Fizik tedavi sürecim iyi ilerliyor. Ocakta eski sağlığıma kavuşacağımı söylüyor doktorum" dedi.