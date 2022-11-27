Yargı’nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ezan gafı! Sosyal medyada yorum yağdı

Yargı’nın yıldızları Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak ve Uğur Aslan, trafikten bunalınca çareyi yürümekte buldu. Tarihi yarımada sokaklarında dolaşan dörtlüden Uğur Aslan, bir ara canlı yayın yaptı.

Yargı’nın Ceylin'i Pınar Deniz açılan canlı yayına şaşırırken bir yanda ezanın okunduğunu duyarak "Şey çalıyor" dedi. Dediği anda yaptığı gafı fark edip utanan Deniz ne diyeceğini bilemedi.

O anlar sosyal medyada da yansıdı ve Yargı’nın Ceylin'i Pınar Deniz tepki çekti. Deniz'in bazı takipçileri "Dil sürçmesi olabilir insanlık hali" derken bazı takipçiler ise "Saygısız" yorumlarında bulundu.

