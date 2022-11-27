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  4. Yargı’nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ezan gafı! Sosyal medyada yorum yağdı

Yargı’nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ezan gafı! Sosyal medyada yorum yağdı

27.11.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı’nın Ceylin'i Pınar Deniz son dönemde hem Kaan Yıldırım aşkıyla hem de iddialı pozlarıyla gündeme geliyor. Dizideki başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken Pınar Deniz açılan yayında ezan gafı yaptı. Ezan sesini duyan Deniz'in "Şey çalıyor" deyip sonra da utanmadı tepkilere yol açtı.

Yargı’nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ezan gafı! Sosyal medyada yorum yağdı

Yargı’nın yıldızları Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak ve Uğur Aslan, trafikten bunalınca çareyi yürümekte buldu. Tarihi yarımada sokaklarında dolaşan dörtlüden Uğur Aslan, bir ara canlı yayın yaptı.

Yargı’nın Ceylin'i Pınar Deniz açılan canlı yayına şaşırırken bir yanda ezanın okunduğunu duyarak "Şey çalıyor" dedi. Dediği anda yaptığı gafı fark edip utanan Deniz ne diyeceğini bilemedi.

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O anlar sosyal medyada da yansıdı ve Yargı’nın Ceylin'i Pınar Deniz tepki çekti. Deniz'in bazı takipçileri "Dil sürçmesi olabilir insanlık hali" derken bazı takipçiler ise "Saygısız" yorumlarında bulundu.

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