Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan romantik yıldönümü kutlaması! "Senedir..."

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, birlikte çıktıkları tatile devam ediyorlar. Deniz ve Yıldırım, sosyal medyadan 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısıyla romantik paylaşım yaptı. Beğeni yağmuruna tutuldu.

En son Sipahi dizisiyle ekranlarda olan Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz ile arabada yolculuk yaptıkları anları paylaştı.

Siyah beyaz olarak yaptığı paylaşımda fonda Fikrimin İnce Gülü şarkısı çalarken, ünlü çiftte şarkıya eşlik etti.

Yıldırım'ın paylaşıma "Senedir..." notunu düşmesiyle ünlü çiftin yıl dönümlerini kutladığı anlaşıldı.

Ünlü çift başta ilişkilerini gizleseler de sonrasında açık bir şekilde yaşamaya başladılar.

Pınar Deniz'in gözleri kapalı bir şekilde şarkıya eşlik etmesi ise gözlerden kaçmadı.

Kaan Yıldırım Pınar Deniz ile ilişki yaşamaya başlamadan önce Ezgi Eyüboğlu ile bir evlilik yaşamış ve sonrasında boşanmıştı.

Pınar Deniz ise Kaan Yıldırım ile olan birlikteliğinden önce Yiğit Kirazcı ile ilişki yaşıyordu.

