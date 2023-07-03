MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan romantik yıldönümü kutlaması! "Senedir..."

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan romantik yıldönümü kutlaması! "Senedir..."

03.07.2023 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisindeki Ceylin rolüyle büyük başarı toplayan Pınar Deniz ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım, dolu dizgin aşk yaşamaya devam ediyor. İlişkilerini gizlemeden yaşayan çiftten yıldönümleri için romantik bir paylaşım geldi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan romantik yıldönümü kutlaması! "Senedir..."

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, birlikte çıktıkları tatile devam ediyorlar. Deniz ve Yıldırım, sosyal medyadan 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısıyla romantik paylaşım yaptı. Beğeni yağmuruna tutuldu.

taze-asiklar-kaan-yildirim-pinar-deniz-aska-geldi-bakin-bu-kez-ne-paylastilar-yapmacik-ZVHAP2Ne-740x420

En son Sipahi dizisiyle ekranlarda olan Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz ile arabada yolculuk yaptıkları anları paylaştı.

ezgif.com-webp-to-jpg (11)

Siyah beyaz olarak yaptığı paylaşımda fonda Fikrimin İnce Gülü şarkısı çalarken, ünlü çiftte şarkıya eşlik etti.

011778bf-eeef-4679-9896-02bb225f0b7f

Yıldırım'ın paylaşıma "Senedir..." notunu düşmesiyle ünlü çiftin yıl dönümlerini kutladığı anlaşıldı.

ee592506-e5af-4d14-8f09-0c8147c5a7c7

Ünlü çift başta ilişkilerini gizleseler de sonrasında açık bir şekilde yaşamaya başladılar.

2ad3194f-7bfe-490f-bbb5-54144d7ead02

Pınar Deniz'in gözleri kapalı bir şekilde şarkıya eşlik etmesi ise gözlerden kaçmadı.

98eb85f3-622d-4027-9a11-3f840e06f584

Kaan Yıldırım Pınar Deniz ile ilişki yaşamaya başlamadan önce Ezgi Eyüboğlu ile bir evlilik yaşamış ve sonrasında boşanmıştı.

b7540e92-5b5f-4d78-b162-df9b8cad0894

Pınar Deniz ise Kaan Yıldırım ile olan birlikteliğinden önce Yiğit Kirazcı ile ilişki yaşıyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk iddialarına yanıt gecikmedi! "Hayatımdaki kadın..."Aşk iddialarına yanıt gecikmedi! "Hayatımdaki kadın..."
Bir dönemin ünlü mankeni Nefise Karatay mayosuyla ayna karşısında! Fiziğiyle mest ettiBir dönemin ünlü mankeni Nefise Karatay mayosuyla ayna karşısında! Fiziğiyle mest etti
Özkan Uğur'dan haber var! Sağlık durumunu açıkladı: "Doktorun dediğine göre..."Özkan Uğur'dan haber var! Sağlık durumunu açıkladı: "Doktorun dediğine göre..."
Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım Pınar Deniz Pınar sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

Gaziye büyük ayıp! Aldığı kurbanlık...

Gaziye büyük ayıp! Aldığı kurbanlık...

Bir dönemin ünlü mankeni Nefise Karatay mayosuyla ayna karşısında! Fiziğiyle mest etti

Bir dönemin ünlü mankeni Nefise Karatay mayosuyla ayna karşısında! Fiziğiyle mest etti

Icardi ve Wanda Nara'nın talebi ağızları açık bıraktı! Taraftar ayaklandı...

Icardi ve Wanda Nara'nın talebi ağızları açık bıraktı! Taraftar ayaklandı...

Aylardır okyanustaydı! Kayıp olan Fransız'ı Türk denizciler kurtardı! Filmleri aratmayan olayı anlattı

Aylardır okyanustaydı! Kayıp olan Fransız'ı Türk denizciler kurtardı! Filmleri aratmayan olayı anlattı

Sörloth, Ibrahimovic'i A. Demirspor'a getiriyor!

Sörloth, Ibrahimovic'i A. Demirspor'a getiriyor!

Terörden temizlendi, vatandaşların uğrak noktası haline geldi!

Terörden temizlendi, vatandaşların uğrak noktası haline geldi!

Günün Videosu

Adana’da 1 kişinin öldüğü feci kaza araç kamerasına yansıdı
Adana’da 1 kişinin öldüğü feci kaza araç kamerasına yansıdı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

2000 yıllık esere aşkını ilan edecekti! İsimlerini yazarken yakalandı

2000 yıllık esere aşkını ilan edecekti! İsimlerini yazarken yakalandı

Sihirli Annem'in Ceren'i ve Cem'i tatilde! "Çocuk yakışıklı olmuş"

Sihirli Annem'in Ceren'i ve Cem'i tatilde! "Çocuk yakışıklı olmuş"

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.