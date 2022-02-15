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Yargı'nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak ve Nazlı Çetin ayrıldı!

15.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak, Türkiye tescilli güzeli Nazlı Çetin ile sevgiliydi. Mehmet Yılmaz Ak ve Nazlı Çetin'in ayrıldığı iddiası gündem oldu. 21 yaşındaki güzel model ve başarılı oyuncu birlikte olan pozlarını da sildi.

Yargı'nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak ve Nazlı Çetin ayrıldı!

Yargı dizisinde rol alan Pınar Deniz'in sevgilisinden ayrılmasından sonra bir ayrılık haberi daha gündem oldu. Savcı Pars karakteriyle Yargı dizisinin sevilen oyuncuları arasında yer alan Mehmet Yılmaz Ak Miss Turkey yarışmasıyla şöhrete kavuşan Nazlı Çetin ile aşk yaşıyordu. Ancak aşk kısa sürdü.

Rekortmen dizinin her hafta performansıyla kendisine hayran bırakan Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak da sevgilisinden ayrıldı. Birsen Altuntaş'ın Instagram paylaşımına göre; iş hayatında başarıyı yakalayan oyuncunun özel hayatında ise işler yolunda gitmedi.

Ekran Alıntısı

Aralarında 15 yaş fark olan Miss Turkey finalistlerinden Nazlı Çetin’le Mehmet Yılmaz Ak fikir anlaşmazlığı yüzünden ayrıldı. Taraflar birlikte fotoğraflarını da kaldırdı.

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