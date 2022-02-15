Yargı'nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak ve Nazlı Çetin ayrıldı!

Yargı dizisinde rol alan Pınar Deniz'in sevgilisinden ayrılmasından sonra bir ayrılık haberi daha gündem oldu. Savcı Pars karakteriyle Yargı dizisinin sevilen oyuncuları arasında yer alan Mehmet Yılmaz Ak Miss Turkey yarışmasıyla şöhrete kavuşan Nazlı Çetin ile aşk yaşıyordu. Ancak aşk kısa sürdü.

Rekortmen dizinin her hafta performansıyla kendisine hayran bırakan Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak da sevgilisinden ayrıldı. Birsen Altuntaş'ın Instagram paylaşımına göre; iş hayatında başarıyı yakalayan oyuncunun özel hayatında ise işler yolunda gitmedi.

Aralarında 15 yaş fark olan Miss Turkey finalistlerinden Nazlı Çetin’le Mehmet Yılmaz Ak fikir anlaşmazlığı yüzünden ayrıldı. Taraflar birlikte fotoğraflarını da kaldırdı.

