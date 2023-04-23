Yargı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Yargı 62. bölüm neden yok? 23 Nisan Kanal D yayın akışı

Yargı dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son olarak 61. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Yargı'nın bu akşam olup olmadığı gündem oldu. İşte Yargı 62. bölüm ile ilgili detaylar ve 23 Nisan Kanal D yayın akışı...
Sevilen dizi Yargı, bugün Kanal D'nin yayın akışında bulunmuyor. Söz konusu duruma dair herhangi bir resmi açıklama ise yapılmadı. Kanal D yayın akışı bilgisine göre dizi yerine 'Bekle Beni Sevgilim' filmi saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.
Yargı dizisinin yeni bölümü, Ramazan Bayramı'nın son günü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle 23 Nisan Pazar günü yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün 30 Nisan PAzar günü yayınlanması bekleniyor. Yargı'nın 62. yeni bölümünün 30 Nisan Pazar günü yayınlanacağı açıklandı.
07:00 Asi/TEKRAR
08:15 Konuştukça/YENİ BÖLÜM
09:20 Set Ekstra/YENİ BÖLÜM
09:45 Magazin D Pazar/YENİ BÖLÜM
13:00 Arda ile Omuz Omuza/YENİ BÖLÜM
14:00 Kraliçe/TEKRAR
16:00 Fırıncının Karısı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Bekle Beni Sevgilim (TV'DE İLK)
22:45 Bekle Beni Sevgilim
01:15 Bebek Geliyorum Demez
03:00 Bebek Geliyorum Demez
04:30 5N1K/TEKRAR
05:00 Güneşi Beklerken/TEKRAR