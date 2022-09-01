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Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı 2. sezon ne zaman başlayacak? Sezon finalinde neler yaşandı?

01.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinin yeni sezonu heyecanla beklenirken ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Yargı sezon finali ile ekranlara ara vermişti. Dizinin sıkı takipçileri Yargı'nın 2. sezon başlama tarihini internet üzerinden sorguluyorlar. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi için Eylül ayının gelmesiyle beraber yeni sezon araştırmaları hız kazandı. Peki, Yargı ne zaman başlıyor? Yargu yeni (2.) sezon ne zaman başlayacak? Sezon finalinde yaşananlar ve Yargı'nın yeni sezona başlama tarihi...

Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı 2. sezon ne zaman başlayacak? Sezon finalinde neler yaşandı?

Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu gündemde yer alıyor. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı polisiye dram dizisi Yargı ATV ekranlarında Pazar akşamları yayınlanıyor. 34. bölüm sezon finali ile ekranlara ara veren Yargı'ın ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Yargı yeni sezonu ne zaman, hangi tarihte başlar?

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YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yargı dizisi yapımcısı Ay Yapım, 2. sezon için oyuncularla sözleşme imzalamıştı. Oyuncular yeni sezon tanıtımı çekimleri için 20 Ağustos 2022 cumartesi günü sete çıktılar. Ekip 20 Ağustos 2022 de sete çıktı ve 18 eylül 2022 tarihinde ekranlara dönerek yeni sezona başlayacak.

YARGI SON BÖLÜM, SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Ceylin, Ilgaz'ı öldürme suçuyla gözaltına alınıyor. Ilgaz ve Ceylin’in barıştığı anların ekrana geldiği bölümde izleyici düğüne tanıklık etti. Romantik anların yaşandığı sezon finalinde Ceylin'in itirafı, izleyenlerin nefeslerini kesti.

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Sezon finalinde Uğur Aslan’ın canlandırdığı Eren Komiser, Pınar Deniz’in canlandırdığı Ceylin karakterine ‘Bir de bana anlat bakalım nasıl yaptın? Nasıl kıydın? Nasıl öldürdün Ilgaz Kaya’yı?’ diyor. Bu konuşmanın ardından Ceylin’in annesi Ilgaz ve Ceylin’e bakarken görülüyor. Daha sonra ise Ceylin’in kanlı bir bıçağı eline aldığı görülüyor. Ilgaz’ın babası, kardeşleri, dedesi, Ceylin’in annesi ve eniştesi de tek tek gösteriliyor.

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YARGI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

  • Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu): Kaya ailesinin büyük oğlu, Türkiye Cumhuriyeti savcısıdır.
  • Ceylin Erguvan (Pınar Deniz): Erguvan ailesinin ortanca kızı, avukattır.
  • Metin Kaya (Hüseyin Avni Danyal): Kaya ailesinin babasıdır. Emniyette cinayet büro amiridir.
  • Yekta Tilmen (Uğur Polat): Engin'in babasıdır. Tilmen Hukuk'un kurucusu, avukattır.
  • Pars Seçkin (Mehmet Yılmaz Ak): Hakime Neva'nın abisi, Türkiye Cumhuriyeti savcısıdır.
  • Eren Duman (Uğur Aslan): Ilgaz'ın yakın arkadaşıdır. Emniyette cinayet büro komiseridir.

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YARGI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ilgaz dürüstlük, onur, saygı gibi bütün ilkeleri babasından öğrenmiş ve benimsemiştir. Ceylin ise gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır ve mesleğini kendi kurallarına göre yapar. Ceylin ve Ilgaz, bu yüzden büyük bir çatışma yaşar, karşı karşıya kalırlar. Kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.


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