Yargıtay'dan milyonlarca hastayı ve doktoru ilgilendiren karar!

Sol kasıktaki ağrı şikayetiyle devlet hastanesine getirilen 8 yaşındaki çocuğa uzman doktor tarafından, ' inguinal herni teşhisi' (kasık fıtığı) konuldu. Aynı doktor tarafından ameliyata alınan çocuk, operasyon sonrası sık sık kusmaya başladı. Görevli hemşire, kusma halinin normal olduğunu söyledi. Saatler ilerleyince çocuğun kusmuğunun renk ve yapı değiştirmeye başladı. Durumdan haberdar edilen anestezi uzmanı, hasta çocuğa emedur fitil uyguladı. Gece saatlerinde kusması azalan çocukta bu kez kasılmalar başladı. Nöbetçi doktor, çocuğu başka bir hastaneye sevk etti. Çocuk, yolda hayatını kaybetti. Acılı aile, ameliyatı gerçekleştiren doktorun, hastayı takip etmedğini öne sürdü.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle adam öldürme' suçundan doktor hakkında dava açıldı. Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, tıbbi belgelere göre sanık doktorun koyduğu tanı ve yaptığı ameliyatın tıp kurallarına uygun olduğu ancak Postoperatif dönemde hastanın vizitini yapmamasının eksiklik olduğu vurgulandı. Tarafları dinleyen mahkeme, sanık doktorun beraatine hükmetti. Kararı, acılı aile temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi.