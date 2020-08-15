Yargıtaydan öldürülen oğlu için yürüyüş başlatan kadının iddialarına ilişkin açıklama yapıldı

Yargıtay, 10 yıl önce oğlu öldürülen ve İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Songül Alıcı'nın, cinayete karıştığı öne sürülenlerden 8'inin tahliye edildiği, birinin dosyasının ise 3 yıldır Yargıtayda bekletildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Yargıtay Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, 10 yıl önce Aykut Alıcı'nın öldürülmesine ilişkin davada Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesince sanıklardan C.T'nin müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, 5 sanığın beraatine karar verildiği, bir sanık hakkında ise adam öldürmeye azmettirmeden suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildiği anlatıldı.

C.T, hakkındaki müebbet hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesince 23 Eylül 2014'te onandığı ifade edilen açıklamada, öldürmeye azmettirmeden hakkında suç duyurusunda bulunulan sanık Y.İ'nin ise Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonunda 20 Haziran 2017'de beraatine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Y.İ. hakkındaki dosyanın tebliğname düzenlenmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında Cumhuriyet Savcısının incelemesi aşamasında olduğu bildirildi.

