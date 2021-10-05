Yarım Elma'nın yakışıklı Sarp'ı Mehmet Bilge Aslan değişimiyle şaşırttı!

2002-2004 yılları arasında yayınlanan Yarım Elma dizisinde, dergi çalışanı Sarp'ı canlandıran başarılı oyuncu Mehmet Bilge Aslan, karizmasıyla genç kızların gönlünü kazanmıştı. Gelin, Mehmet Bilge Aslan'ın son haline hep birlikte bakalım...

En son Cam Tavanlar dizisinde 'Haldun' karakterine hayat veren Mehmet Bilge Aslan, şimdilerde hayatının merkezine tiyatroyu koydu.

Aslan; Narin Napalm, Onların Hikayesi, Tatyana, Matmazel Julie, Kazaen – Beyoğlu’nda Çarpışmalar ve Venedik Taciri gibi sayısız tiyatro oyununda sahne aldı.

MEHMET BİLGE ASLAN KİMDİR?

Mehmet Bilge Aslan, 10 Mart 1974 tarihinde Kars’ta dünyaya geldi. 1998 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Oyun Parkı Tiyatrosu ve Tiyatro Pera’da görev alan sanatçı, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitmenlik yaptı.

Yarım Elma dizisindeki Sarp karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Mehmet Bilge Aslan, sonrasında Asi dizisiyle kariyerine devam etti.

MEHMET BİLGE ASLAN'IN YER ALDIĞI PROJELER

Yarım Elma (2002)

Bir Dilim Aşk (2004)

Yağmur Zamanı (2004)

İstanbul Şahidimdir (2004)

Belalı Baldız (2005)

Sen misin Değil misin? (2005)

Yanık Koza (2005)

Maçolar (2006)

Büyük Buluşma (2006)

Asi (2007)

Kartallar Yüksek Uçar (2007)

Tutsak (2007)

Son Ağa (2008)

Yol Arkadaşım (2008)

Kül ve Ateş (2009)

Aşk ve Ceza (2011)

Ya Sonra (2011)

Son (2012)

Osmanlı’da Derin Devlet (2013)

Güneşi Beklerken (2013)

Eve Dönüş (2015)

Hayat Sırları (2017)

Kırık (2020)

Eski Aşkım (2021)

Cam Tavanlar (2021)



