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Yarım Elma'nın yakışıklı Sarp'ı Mehmet Bilge Aslan değişimiyle şaşırttı!

05.10.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Janset Paçal ve Günay Karacoğlu'nun paylaştığı bir döneme damga vuran Yarım Elma dizisi, yayınlandığı dönem Türk izleyicisinin gönlüne taht kurmuştu. Dizide, 'Sarp' karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Mehmet Bilge Aslan, yıllar içindeki değişimiyle sevenlerini şaşırttı.

Yarım Elma'nın yakışıklı Sarp'ı Mehmet Bilge Aslan değişimiyle şaşırttı!

2002-2004 yılları arasında yayınlanan Yarım Elma dizisinde, dergi çalışanı Sarp'ı canlandıran başarılı oyuncu Mehmet Bilge Aslan, karizmasıyla genç kızların gönlünü kazanmıştı. Gelin, Mehmet Bilge Aslan'ın son haline hep birlikte bakalım...

Yarım Elma'nın Sarp'ı değişimiyle şaşırttı!

En son Cam Tavanlar dizisinde 'Haldun' karakterine hayat veren Mehmet Bilge Aslan, şimdilerde hayatının merkezine tiyatroyu koydu.

Yarım Elma'nın Sarp'ı değişimiyle şaşırttı!

Aslan; Narin Napalm, Onların Hikayesi, Tatyana, Matmazel Julie, Kazaen – Beyoğlu’nda Çarpışmalar ve Venedik Taciri gibi sayısız tiyatro oyununda sahne aldı.

Yarım Elma'nın Sarp'ı değişimiyle şaşırttı!

MEHMET BİLGE ASLAN KİMDİR?

Mehmet Bilge Aslan, 10 Mart 1974 tarihinde Kars’ta dünyaya geldi. 1998 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Oyun Parkı Tiyatrosu ve Tiyatro Pera’da görev alan sanatçı, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitmenlik yaptı.

Yarım Elma'nın Sarp'ı değişimiyle şaşırttı!

Yarım Elma dizisindeki Sarp karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Mehmet Bilge Aslan, sonrasında Asi dizisiyle kariyerine devam etti.

Yarım Elma'nın Sarp'ı değişimiyle şaşırttı!

MEHMET BİLGE ASLAN'IN YER ALDIĞI PROJELER

Yarım Elma (2002)
Bir Dilim Aşk (2004)
Yağmur Zamanı (2004)
İstanbul Şahidimdir (2004)
Belalı Baldız (2005)
Sen misin Değil misin? (2005)
Yanık Koza (2005)
Maçolar (2006)
Büyük Buluşma (2006)
Asi (2007)
Kartallar Yüksek Uçar (2007)
Tutsak (2007)
Son Ağa (2008)
Yol Arkadaşım (2008)
Kül ve Ateş (2009)
Aşk ve Ceza (2011)
Ya Sonra (2011)
Son (2012)
Osmanlı’da Derin Devlet (2013)
Güneşi Beklerken (2013)
Eve Dönüş (2015)
Hayat Sırları (2017)
Kırık (2020)
Eski Aşkım (2021)
Cam Tavanlar (2021)


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