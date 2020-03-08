Yarım kalan Şehitler Anıtı, yeni proje ve yeni firma ile tamamlanacak

Milas Belediyesi tarafından Güven Park’a yapılması planlanan ve uzun bir süre boyunca çalışmaları yarım bırakılan Milas Şehitler Anıtı’nın yeni firma ve yeni proje ile tamamlanacak.

2017 yılında çalışmalara ilk harcı döken Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, temel atma çalışması sırasında yaptığı açıklamada Şehitler Anıtı Projesinin kendisi açısından önemli olduğunu belirterek “Milas’a özgü yerel değerler de içeren, özel bir şehitlik projesine imza atmak istiyoruz. Şehitlerimizin ismini yaşatacak olan Şehitler Anıtımızı Mayıs ayı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” demişti.

İki üç ay gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanan anıtın aradan geçen yaklaşık 4 yıllık süreçte tamamlanamayışı ve hilal şeklindeki havuzun bakımsızlığını MHP Milas Belediye Meclis Üyesi Mevlüt Kiriş, belediye meclis toplantısında Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a sordu.

Başkan Tokat, “Uzun zamandan buyana orada yarım kalan bir çalışmamız var. Hiçbir zaman bu haber yapılmadı. Tam bir firmayla görüştük. Toplantının ardından şehitlikle ilgili haber yapıldı. Bu şunu gösteriyor ki içerden bilgi aktarılıyor. Hiç haber yapılmayan konu biz çalışmaları başlatmak istediğimiz anda haber oluyor. Şehitlik anıtı yapılıyor arkadaşlar. Başka bir firmayla, başka bir projeyle. Yakın zamanda çalışmalara başlanılacak. İşin teknik ayrıntıları inceleniyor. Önümüzdeki günlerde uygulamaya geçilecek” dedi.

