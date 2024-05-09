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  4. Yarın 81 ilde okullar tatil mi? MEB'den açıklama geldi... Müdür cinayeti sonrası öğretmenler karar almıştı

Yarın 81 ilde okullar tatil mi? MEB'den açıklama geldi... Müdür cinayeti sonrası öğretmenler karar almıştı

09.05.2024 15:54
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Son dakika haberi: Okullar 10 Mayıs cuma günü (yarın) tatil mi diye merak edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. MEB'den yapılan açıklamada söz konusu tatil iddiaları yalanlandı. İstanbul'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ın okuldan atılan öğrenci tarafından öldürülmesi sonrası bazı sendikalar yurt genelinde yarın için protesto kararı almıştı.

Yarın 81 ilde okullar tatil mi? MEB'den açıklama geldi... Müdür cinayeti sonrası öğretmenler karar almıştı

Son dakika: İstanbul'da okul müdürü cinayeti sonrası öğretmenler yurt genelinde protesto kararı alırken, "Okullar 10 Mayıs cuma günü (yarın) tatil mi?" sorusu gündeme geldi.

10 MAYIS YARIN OKULLAR TATİL Mİ? MEB AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri, okulların yarın tatil olduğu iddialarına ilişkin açıklama geldi. Okulların yarın kapalı olacağı iddialarını yalanlayan yetkililer, yarın okulların açık olacağı vurgusunu yaptı.

OKUL MÜDÜRÜNÜN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ

İstanbul'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldürmesi protesto iddalarını gündeme getirmişti.

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SENDİKALARDAN BASIN AÇIKLAMASI

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Bakan Yusuf Tekin'in davetini önemsediklerini, söz konusu eğitim çalışanlarının canı olduğunda hiçbir ayrılık gözetmeden bu konuda ortak hareket etmeyi son derece önemli bulduklarını belirtti.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışmalarının geçen dönem yapıldığında, şiddete ilişkin düzenlemeyi ısrarla istediklerini ancak genel kurul aşamasında muvaffak olamadıklarını söyleyen Yalçın, "Sayın Bakanımızın az önce meslek kanununa ilişkin özellikle düzenleme konusundaki paylaştığı kısmı son derece kıymetli buluyorum ve bunun takibini ısrarla bizler de yapacağız." dedi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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