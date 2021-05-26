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"Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 5 ilden gelen öğrenciler Diyarbakır'ı gezdi

26.05.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: - "Çocuklarımızın bölgeler arası bu seyahatleri milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirme adına önemli faaliyetlerdir"

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 5 ilden gelen 100 öğrenci, Diyarbakır'ı ziyaret etti, tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Proje kapsamında İstanbul, Sakarya, Uşak, İzmir ve Aydın'dan 100 genç, öğretmenleri nezaretinde kente geldi.

Gençler Diyarbakır'daki gezileri kapsamında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan tarihi surlar, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, Hz. Süleyman ve Kurşunlu camiler, İçkale Müze Kompleksi, Ongözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı, Ahmet Arif ve Cahit Sıtkı Tarancı müzeleri ile Gazi Köşkü'nün de aralarında yer aldığı tarihi mekanları ziyaret etti.

İçkale Müze Kompleksi'nde gençlerle bir araya gelen Vali Münir Karaloğlu, kentin tarihi dokusuna ilişkin bilgi verdi.

Vali Karaloğlu, bölgeler arasında hiç hak edilmeyen bazı ön yargıların oluşturulduğunu söyledi.

Ön yargıların kırılması noktasında en kestirme yolun görmek olduğunu dile getiren Karaloğlu, "Şanlıurfa'yı gezdiniz. Bugün de Diyarbakır'ı geziyorsunuz. Şehrin kültürü, tarihi ve insanlarıyla temasınız olacak. Artık sizi kimse Diyarbakır ile ilgili olumsuz düşünceye sevk edemez. Onun için bu gelme ve gitmeler önemli. Çocuklarımızın bölgeler arası bu seyahatleri milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirme adına önemli faaliyetlerdir." dedi.

Kafile sorumlularından öğretmen Dilek Yiğit de 16 yıl önce bölgede görev yaptığını, bugün bu proje ile tekrar kente gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Kentin daha modernleştiğini gördüğünü aktaran Yiğit, "Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdik. Her adımda tarihin yaşandığı bir şehir. Diyarbakır bir güne sığacak bir şehir değil. Her noktası ayrı bir tarih. Burada kalınan her gün sizi farklı bir tarih yolculuğuna çıkartıyor ve müthiş büyülüyor. Buralarla ilgili gelmeden önce ve geldikten sonraki algılar arasında dağlar kadar fark oluyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Tuğçe Aba taşı ve toprağı tarih kokan şehirleri görme fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ön yargılarının tamamen kırıldığını aktaran Aba, "Buradaki insanların nezaketini, misafirperverliğini gördüğümde şaşırdım. Memleketimdeki herkese buraları görmesini tavsiye edeceğim. İçişleri Bakanlığı ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kahya ise Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, kentin buram buram tarih koktuğunu kaydetti.

Öğrenciler, programlarına yarın Gaziantep gezisiyle devam edecek.

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