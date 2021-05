"Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 5 ilden gelen öğrenciler Diyarbakır'ı gezdi

Kafile sorumlularından öğretmen Dilek Yiğit de 16 yıl önce bölgede görev yaptığını, bugün bu proje ile tekrar kente gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Kentin daha modernleştiğini gördüğünü aktaran Yiğit, "Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdik. Her adımda tarihin yaşandığı bir şehir. Diyarbakır bir güne sığacak bir şehir değil. Her noktası ayrı bir tarih. Burada kalınan her gün sizi farklı bir tarih yolculuğuna çıkartıyor ve müthiş büyülüyor. Buralarla ilgili gelmeden önce ve geldikten sonraki algılar arasında dağlar kadar fark oluyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Tuğçe Aba taşı ve toprağı tarih kokan şehirleri görme fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ön yargılarının tamamen kırıldığını aktaran Aba, "Buradaki insanların nezaketini, misafirperverliğini gördüğümde şaşırdım. Memleketimdeki herkese buraları görmesini tavsiye edeceğim. İçişleri Bakanlığı ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kahya ise Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, kentin buram buram tarih koktuğunu kaydetti.

Öğrenciler, programlarına yarın Gaziantep gezisiyle devam edecek.