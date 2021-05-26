"Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 5 ilden gelen öğrenciler Diyarbakır'ı gezdi

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 5 ilden gelen 100 öğrenci, Diyarbakır'ı ziyaret etti, tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Proje kapsamında İstanbul, Sakarya, Uşak, İzmir ve Aydın'dan 100 genç, öğretmenleri nezaretinde kente geldi.

Gençler Diyarbakır'daki gezileri kapsamında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan tarihi surlar, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, Hz. Süleyman ve Kurşunlu camiler, İçkale Müze Kompleksi, Ongözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı, Ahmet Arif ve Cahit Sıtkı Tarancı müzeleri ile Gazi Köşkü'nün de aralarında yer aldığı tarihi mekanları ziyaret etti.

İçkale Müze Kompleksi'nde gençlerle bir araya gelen Vali Münir Karaloğlu, kentin tarihi dokusuna ilişkin bilgi verdi.

Vali Karaloğlu, bölgeler arasında hiç hak edilmeyen bazı ön yargıların oluşturulduğunu söyledi.

Ön yargıların kırılması noktasında en kestirme yolun görmek olduğunu dile getiren Karaloğlu, "Şanlıurfa'yı gezdiniz. Bugün de Diyarbakır'ı geziyorsunuz. Şehrin kültürü, tarihi ve insanlarıyla temasınız olacak. Artık sizi kimse Diyarbakır ile ilgili olumsuz düşünceye sevk edemez. Onun için bu gelme ve gitmeler önemli. Çocuklarımızın bölgeler arası bu seyahatleri milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirme adına önemli faaliyetlerdir." dedi.