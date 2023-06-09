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Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi finali için 10 Haziran 2023 İETT, otobüs, metrobüs, metro bedava mı? Ücretsiz ulaşım programı

09.06.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City İnter maçı öncesi araştırmalar hız kazandı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi finali ücretsiz ulaşım programı İETT tarafından yayımlandı. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Haziran 2023 İETT, otobüs, metrobüs, metro bedava mı? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi finali ücretsiz ulaşım programı...

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi finali için 10 Haziran 2023 İETT, otobüs, metrobüs, metro bedava mı? Ücretsiz ulaşım programı

Yarın toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City İnter maçı nedeniyle merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? " sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere İETT geçtiğimiz günlerde 9, 10 ve 11 Haziran 2023 tarihlerine ilişkin programı paylaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi finali ücretsiz ulaşım programında yer alan bilgilere göre 9 Haziran Cuma günü olduğu gibi biletli seyircilere; 10 - 11 Haziran'da da saat 12.00'ye kadar metro, tramvay ve otobüs ücretsiz olacak.

YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? (10 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ)

Yarın toplu taşıma saat 12.00'ye kadar biletli seyircilere ücretsiz olacak.

Aynı uygulama 11 Haziran'da da geçerli.

10 - 11 HAZİRAN 2023 OTOBÜS, METROBÜS, METRO BEDAVA MI?

Öte yandan etkinlik sebebiyle İETT'nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yapılan protokol kapsamında, 70 taşıt ve yaya sirkülasyon yönlendirme tabelası, 485 küçük araç ve 154 otobüs otoparkı olmak üzere 640 araçlık otopark için de düzenlemeler tamamlandı.

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Manchester City Inter maçı

MANCHESTER CITY İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City Inter maçı 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City Inter maçı saat 22.00'de oynanacak.

Manchester City Inter maçı TV8 ve Exxen'den canlı olarak ekrana gelecek.

Manchester City Inter maçı

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İÇİN NEFESLER TUTULDU

Manchester City ile Inter 10 Haziran Cumartesi günü kozlarını paylaşacak.

Manchester City Inter maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Istvan Kovacs olacak.

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