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Yarın Üniversiteler tatil mi? 30 Ekim yarın üniversiteler tatil mi, okul var mı yok mu? Okun öncesi, ilkokul ve liseler tatil!

29.10.2023 22:53 | Son Güncelleme:
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Okullar tatil mi ve üniversiteler tatil mi ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın pazar gününe denk gelmesi sebebiyle 30 Ekim 2023 Pazartesi okullar tatil olacak mı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okul öncesi, ilkokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. Peki, Yarın Üniversiteler tatil mi? 30 Ekim yarın üniversiteler tatil mi, okul var mı yok mu? Okun öncesi, ilkokul ve liseler tatil!

30 Ekim pazartesi üniversitelerin tatil olup olmadığı merak ediliyor. Son dakika açıklamasıyla okul öncesi, ilkokul ve liseler 1 günlüğüne tatil edildi. Üniversite okuyan öğrenciler 'Üniversiteler tatil mi, 30 Ekim üniversite tatil mi? ekranlarını sorguluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı. İşte 30 Ekim üniversiteler tatil mi sorusunun yanıtı...

30 EKİM YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ, OKUL VAR MI YOK MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." ifadeleri kullanıldı.

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Üniversiteler için henüz herhangi bir açıklama gelmedi. 30 Ekim üniversiteler tatil mi sorusunun yanıtı YÖK'ten gelecek açıklama ile belli olacak.

YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler 1 günlüğüne tatil edilirken üniversiteler için bir açıklama yapılmadı. Üniversitelerin tatil olup olmadığı ile ilgili bir açıklama geldiğinde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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