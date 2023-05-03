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Yarış esnasında sakatlanan ve uyutulma kararı alınan Lion Victory'e veda! Ayhan Kurşun atına son kez sarıldı, o anlar sosyal medyada gündem oldu

03.05.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuda yarışın favorilerinden olan Lion Victory devrilirken, yarışın ardından klas at için uyutma kararı verildi. Jokey Ayhan Kurşun, uyutulacak olan at ile son kez vedalaşırken, o anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Yarış esnasında sakatlanan ve uyutulma kararı alınan Lion Victory'e veda! Ayhan Kurşun atına son kez sarıldı, o anlar sosyal medyada gündem oldu

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Veliefendi Hipodromunda koşulan koşuda herkesi üzen talihsiz bir sakatlık yaşandı. Gazi Koşusunun en büyük favorilerinden biri olan Lion Victory isimli at yarışında son düzlüğüne girilirken, tecrübeli jokeyi Ayhan Kurşun ile birlikte devrildi.

JOKEYİYLE BİRLİKTE DEVRİLDİ

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Son düzlüğe orta kulvarda rakiplerinin önünde çıkan ve son 400 metreyi de kolay bir tempoda önde geçen klas tay, bu metrelerde tökezledi ve hemen akabinde de ayakta duramayarak jokeyi ile birlikte yıkıldı.

AYAĞI KIRILDI

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Düşüş esnasında ayağı kırılan ve yaşadığı bu sakatlık nedeniyle uyutulacak olan Lion Victory'e jokeyi Ayhan Kurşun'un vedası ise herkesi duygulandırdı. Kurşun atına son kez sarılırken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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