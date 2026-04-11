Yarışı kazanan atın beli kırıldı! Tüm ülke ayağa kalktı

Cevdet Berker İşleyen

Aintree’de zafer kazanan Gold Dancer’ın bitiş sonrası belinin kırıldığı ortaya çıktı. Şampiyon at uyutulurken olay, hayvan hakları tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İşte detaylar...

İngiltere’de düzenlenen ve dünyanın en prestijli at yarışı organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Aintree Festivali’nde büyük bir trajedi yaşandı. Mildmay Novices' Chase koşusunda birinciliğe ulaşan Gold Dancer isimli atın, yarışı kazandıktan hemen sonra belinin kırıldığı anlaşıldı ve acı çekmemesi için uyutulmasına karar verildi.

ZAFERİN ARDINDAN GELEN ACI SON

Yedi yaşındaki Gold Dancer, son engeli geçerken arka bacaklarını sürüklemesine rağmen en yakın rakibi Regent's Stroll’u dört boy farkla geride bırakarak yarışı kazandı. Ancak bitiş çizgisinin geçilmesinin hemen ardından jokeyi Paul Townend atından indi ve durumun ciddiyeti kısa sürede ortaya çıktı.

UYUTULMASINA KARAR VERİLDİ

Olayın ardından piste hızla veteriner ekipleri sevk edildi. İnceleme yapılabilmesi için alan paravanlarla kapatıldı. Yapılan kontrollerde atın belinin kırıldığı tespit edildi. Uzmanlar, hayvanın daha fazla acı çekmesini önlemek adına uyutulmasına karar verdi.

"JOKEYİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY YOKTU"

Atın sahibi Gigginstown harası yetkilileri, yaşanan olayın ardından jokeyin herhangi bir hatasının bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Uyutulmak zorunda kaldı. Beli kırılmıştı. At için son derece üzücü bir durum. Paul Townend ne yapabilirdi ki? At kendini iyi hissediyordu, bir şeylerin ters gittiği ancak atı durdurduğunda anlaşıldı."

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Yaşanan ölüm, hayvan hakları savunucularının sert tepkisine neden oldu. Zulme Karşı Sporlar Birliği İcra Kurulu Başkanı Emma Slawinski, organizasyonu hedef alarak şu çağrıda bulundu:

"İnsanların eğlencesi ve ucuz bir bahis uğruna Aintree'de her yıl atların öldüğünü görüyoruz. Ne yazık ki Gold Dancer, hayvan refahını hiçe sayan bu vicdansız gösterinin son kurbanı oldu. Halk ve işletmeler Aintree Festivali'ni boykot etmeli, yarışlara bahis oynamayı reddetmeli ve hayvanlara yönelik zulmü örtbas eden yayınları izlemeyi bırakmalıdır. İngiliz At Yarışı Otoritesi ve Jokey Kulübü kumar kârlarını atların hayatlarının önünde tuttuğu için hükümetin harekete geçmesi gerekiyor."

"YARALANMAYI ANLAMASI İMKANSIZDI"

İngiliz At Yarışı Otoritesi At Sağlığı ve Refahı Direktörü James Given ise yürütülen soruşturma kapsamında verdiği ifadede, jokeyin yarış sırasında sakatlığı fark etmesinin mümkün olmadığını vurguladı:

"At zıpladı, kaydı ve arka tarafının kontrolünü kaybetti. Çok çabuk toparlandı ve dörtnala koşmaya devam etti. At ok gibi dümdüz ilerledi, asimetrik bir durum yoktu. Bitiş çizgisini geçtikten sonra dörtnaldan tırısa geçtiğinde hareketleri değişti ve Paul durumu o an fark etti. Hemen atladı ve veterinerler müdahale etti. Paul'ün bu yaralanmayı yarış sırasında fark edebileceğine inanmıyorum. Onun için her şey normal hissettirmiş olmalı, durumu ancak tırısa geçtiğinde anladı ve tam olarak yapması gerekeni yaptı."

