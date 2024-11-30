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MasterChef yarışmacısını zorbaladı mı? Mehmet Şef, o sözleri tepki çekince açıklama yaptı! 'Zevk alıyor resmen'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.11.2024 16:15
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Uzun yıllardır MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya zaman zaman yarışmacılara olan tavırları nedeniyle eleştiriliyor. Son olarak Kerem'e söylediği sözler nedeniyle tepki çeken Mehmet Şef, yarışmada açıklama yaptı.

MasterChef yarışmacısını zorbaladı mı? Mehmet Şef, o sözleri tepki çekince açıklama yaptı! 'Zevk alıyor resmen'

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'ye Mehmet Yalçınkaya'nın Kerem'e olan tavırları damga vurmuştu.

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Michelin yıldızlı bir restoranda Sous Chef olan Kerem için "Ben Sous Chef olduğuna inanmıyorum" diyen Mehmet Şef, Kerem için söylediği sözler gündem oldu.

O SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

Para ödüllerinin olduğu günlerde ödül kazanamayan Kerem'e "Beş kuruş alamadın bizden" ifadelerini kullanan Mehmet Şef tepki çekti. Bazı kullanıcılar, "Zevk alıyor, dalga geçiyor" yorumları yaptı. Tepkilerin ardından da Mehmet Yalçınkaya, Kerem'i zorbaladığına yönelik iddialara yanıt verdi.

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"Biz burada ara sıra makara yapıyoruz. "Ben geçen hafta burada Kerem'e demişim ki 'Para alamadın'. Böyle bir şey yok. 'Sen nasıl dersin beş kuruş alamadın' diye... Akın fanlarını Kerem'e mi devretti? Yemeği kazanamadın, beş kuruş da alamadın. Burada yanlış ne var?" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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