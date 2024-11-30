Ceza alacak mı? MasterChef'te Onur'un yaptığı el hareketi olay oldu! 'Rezilliğe bak...'

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de final heyecanı her geçen hafta yükselirken yarışmada ilginç anlarda yaşanıyor.

Yetenekli yarışmacıların her hafta kıyasıya mücadele ettiği yarışmada Onur'un yaptığı hareket olay oldu.

EL HAREKETİ ÇEKTİ!

Beyza'yla yaşadığı yakın ilişki ve yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Onur'un yaptığı el hareketi dikkatli seyircilerden kaçmadı. El hareketi çeken Onur sosyal medyada gündem oldu.

O anların televizyonda yayınlanmasıyla birlikte seyirciler Onur'u eleştirdi. MasterChef jürilerinden herhangi bir uyarı gelip gelmeyeceği de merak edildi.

Sosyal medyadan gelen yorumlardan bazıları...