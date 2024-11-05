Yarışmaya dönecek mi? Somer Şef'ten MasterChef Beyza açıklaması! 'Devam edip etmeyeceğine...'

MasterChef Türkiye'nin en iddialı yarışmacılarından biri olan Beyza, sempatik tavırları ve başarılı tabaklarıyla seyircinin gönlünü kazanmıştı. Yarışmada emin adımlarla ilerlerken talihsiz bir kaza yaşadı.

Bir dış çekimde kızgın yağ dolu börek tepsisini çevirirken yüzüne döküldü.

Acılar içinde kıvranan ve yüzüne buz tutan Beyza'nın takım arkadaşı Alper, diğer takım arkadaşlarına "Kızın yüzü soyuldu. Ben uyardım sizi. O öyle çevrilir mi?" sözleriyle tepki gösterdi. Somer Şef, kısa süre sonra "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hem belediye başkanımız hem de oradaki yetkililer çok ilgi gösterdiler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık merkezinde müşahede altına alındı. Prof. Dr. Mustafa Turan bizzat ilgileniyor. Bugün bizlerle olamayacak ama gün ve gün gelişmeleri size bildireceğiz. Doktorun söylediği de şu, yanık yüzde olduğu için enfeksiyon olma riski başka yerde olma ihtimalinden daha fazla" demişti.

"BU HAFTA BELLİ OLACAK"

Günlerdir yarışmada olmayan ve sosyal medya hesabında da herhangi bir paylaşım yapmayan Beyza'nın son durumu merak edildi. MasterChef'in son bölümünde Somer Şef, Beyza'nın güncel durumunu açıkladı.

Somer Şef, "Geçen hafta hepimizi üzen olaylar oldu. Belki Akın bize veda etti ama ondan daha çok üzüldüğümüz olay Beyza kardeşimizin çok talihsiz belki de Masterchef'in en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu. Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında. Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Biz de tabii ki Beyza'nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur, gerisi önemli değil." ifadelerini kullandı.