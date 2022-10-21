EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Yarıyıl (15 tatil) ne zaman? Yarıyıl (15 tatil) ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte 2022-2023 MEB takvimi

Yarıyıl (15 tatil) ne zaman? Yarıyıl (15 tatil) ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte 2022-2023 MEB takvimi

21.10.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birçok öğrenci mola verip dinlenecekleri 15 tatil tarihini araştırmaya başladı. 15 tatil için geri sayım başladı. Sömestır tatili, 2022-2023 MEB takviminde yer aldı. Peki yarıyıl (15 tatil) ne zaman? Yarıyıl (15 tatil) ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte 2022-2023 MEB takvimi...

Yarıyıl (15 tatil) ne zaman? Yarıyıl (15 tatil) ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte 2022-2023 MEB takvimi

12 Eylül 2022 Pazartesi günü milyonlarca öğrenci okul sıralarında yerini aldı. Bununla birlikte şimdiden 15 tatilin ne zaman başlayacağı ve sona ereceği öğrenci, öğrenci velileri ve okul çalışanları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki yarıyıl (15 tatil) ne zaman? Yarıyıl (15 tatil) ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte 2022-2023 MEB takvimi...

YARIYIL (15 TATİL) NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre;

  • Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de,

  • İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Öğrenciler bu sene yarıyıl tatilini 14 Kasım ile 18 Kasım tarihleri arasında yapacak. Hafta sonuy ile beraber 11 Kasım Cuma günü tatile başlayan öğrenciler, 21 Kasım Pazartesi günü okula dönecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem 6 Şubat 2023'te başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı2022 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Anahtar Kelimeler:
meb yarıyıl tatili

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Merakla bekleniyordu! Sınav sonuçları açıklandı

Merakla bekleniyordu! Sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı

KPSS lisans sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

KPSS lisans sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

KPSS P1, P2, P3 nedir?

KPSS P1, P2, P3 nedir?

İlginizi Çekebilir

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.