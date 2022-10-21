12 Eylül 2022 Pazartesi günü milyonlarca öğrenci okul sıralarında yerini aldı. Bununla birlikte şimdiden 15 tatilin ne zaman başlayacağı ve sona ereceği öğrenci, öğrenci velileri ve okul çalışanları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki yarıyıl (15 tatil) ne zaman? Yarıyıl (15 tatil) ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte 2022-2023 MEB takvimi...

YARIYIL (15 TATİL) NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre;

Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de,

İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Öğrenciler bu sene yarıyıl tatilini 14 Kasım ile 18 Kasım tarihleri arasında yapacak. Hafta sonuy ile beraber 11 Kasım Cuma günü tatile başlayan öğrenciler, 21 Kasım Pazartesi günü okula dönecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem 6 Şubat 2023'te başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek.



