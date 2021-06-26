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Yarmolenko'dan transfer açıklaması

26.06.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Andriy Yarmolenko, İsveç maçı öncesinde konuştu

Yarmolenko'dan transfer açıklaması

Ukrayna Milli Takımı'nın kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko, EURO 2020'de son 16'da İsveç ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulunurken transfer konusuna değindi.

İsmi sık sık Galatasaray ile anılan Yarmolenko, "Kulübümdeki berlirsizlik dikkatimi dağıtmıyor. Şu anda tek düşüncem milli takım. West Ham'a döndüğümde o zaman zaten başka konularla ilgileneceğim. Şu anda sadece Avrupa Şampiyonası'nda olabildiğinde ileri gitmeyi düşünüyorum" dedi.

İsveç maçı hakkında da konuşan Yarmolenko, "Bu maça çok iyi hazırlanıyoruz, güçlü olan kazanacak. İskoçya'da daha düşük bir sıcaklıkta oynayacağız. Kaliteli futbol için mükemmel bir hava olacak. Bükreş'te idman yapmak çok zor, burası çok sıcak. Biz yine futbolumuzu oynamaya, maksimumumuzu göstermeye çalışacağız" sözlerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Milli Futbol Takımı
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