SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Yarmolenko'nun menajerinden Fenerbahçe cevabı

Yarmolenko'nun menajerinden Fenerbahçe cevabı

17.07.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin istediği konuşulan West Ham'ın yıldız ismi Andriy Yarmolenko'nun menajeri Vadim Shabliy, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada Türkiye'den hiçbir kulüple görüşme yapmadıklarını ifade etti.

Yarmolenko'nun menajerinden Fenerbahçe cevabı

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşulan West Ham'ın Ukraynalı yıldızı Andriy Yarmolenko için menajerinden açıklama geldi.

Menajer Vadim Shabliy, Ukrayna'dan BrutFootball'a yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye gidiyor musunuz" sorusu üzerine Türkiye'de herhangi bir kulüple görüşmediklerini kaydederken, "Galatasaray ya da Fenerbahçe, hiçbir Türk takımıyla şu ana kadar bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki oyuncunun, kanat transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasında olduğu belirtiliyordu.

1 senelik sözleşmesi kaldığı için West Ham'ın gözden çıkardığı Yarmolenko, İngiltere'de 54 maça çıkarken 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç atlet evinde ölü bulunduGenç atlet evinde ölü bulundu
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Mesut Özil’in eski ilişkisine dair şok ses kayıtları ortaya çıktı!Mesut Özil’in eski ilişkisine dair şok ses kayıtları ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Marmara'daki müsilajdan eser kalmadı! Uzaydan görüntülendi

Marmara'daki müsilajdan eser kalmadı! Uzaydan görüntülendi

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Ali Koç'tan flaş Ghezzal cevabı!

Ali Koç'tan flaş Ghezzal cevabı!

Süper Lig'de şok ayrılık! Şehre gelmeyeceğini iletti

Süper Lig'de şok ayrılık! Şehre gelmeyeceğini iletti

Rosier ile anlaşma tamam!

Rosier ile anlaşma tamam!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Spor basınında günün transfer iddiaları

Spor basınında günün transfer iddiaları

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Spor basınında günün transfer iddiaları

Spor basınında günün transfer iddiaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.