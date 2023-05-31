Yaş farkı dikkat çekmişti! Melike Şahin sevgilisiyle evlendi

Birçok başarılı şarkıya imza atan ve son dönemin parlayan isimlerinden biri olan Melike Şahin evlendi. Sade bir gelinlilk tercih eden ünlü isim sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Bedelini Ödedim, Pusulam Rüzgar, Olur Mu isimli şarkılarıyla milyonlara ulaşan Melike Şahin gelinlik ve damatlık giyerek poz verdikleri bir fotoğrafı yayınladı. Ünlü isim paylaşımına "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu düştü.

'Diva Bebe' lakabı ile anılan Melike Şahin daha önce sevgilisiyle 5. yıl dönüm fotoğraflarını paylaşmıştı. Ünlü ismin paylaşımının ardından sevgilisi ile aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem olmuştu.



