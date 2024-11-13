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Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatıldı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.11.2024 16:28
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Geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında birçok ünlü isim için yakalama kararı çıkarılırken, bunlardan biri de eski futbolcu ve şu anda spor yorumculuğu yapan Batuhan Karadeniz oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis teşvikine yönelik soruşturma sürerken, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar verdi.

Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

BATUHAN KARADENİZ'DE ARALARINDA BULUNUYORDU

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Başsavcılığın yürüttüğü yasa dışı bahis övme ve reklamı yapma soruşturmasında Batuhan Karadeniz de yer alan isimlerden biriydi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILDI

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Soruşturma kapsamında bu kez firari durumda olan Batuhan Karadeniz'in İnstagram ve Youtube hesaplarının kapatılması için harekete geçti.

Savcılık, hesapların kapatılması amacıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine erişim engeli talebinde bulundu. Hakimlik, yapılan başvuruyu değerlendirerek Karadeniz'in Instagram ve YouTube hesaplarının kapatılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Batuhan Karadeniz yasa dışı bahis cezası
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