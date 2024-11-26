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Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme! Serdar Ortaç'ın ev hapsi cezası kaldırıldı

26.11.2024 19:37
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Sosyal medyada yasa dışı bahis reklamlarını teşvik eden ünlüler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serdar Ortaç hakkında ev hapsi verilmişti. Yaşa dışı bahse teşvikten yargılanacak olan Serdar Ortaç’ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu 16 şüpheli tutuklama istemiyle adliyeye sevk edilmişti. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, adli kontrol şartıyla ve 'ev hapsi' koşuluyla serbest bırakılmıştı. Sosyal medya fenomenlerinin büyük bir kısmı tutuklanırken Erbil ve Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

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24 ARALIK'TA YARGILAMASI BAŞLAYACAK

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, soruşturma genişletirken Serdar Ortaç hakkında "Yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi Ortaçı'ın 24 Aralık'ta hakim karşısına çıkmasına karar vermişti. Öte yandan tensip zaptında Serdar Ortaç'ın ev hapsinin devamına karar verilmişti.

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EV HAPSİ KALDIRILDI

Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması için dilekçe sunarak bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi Serdar Ortaç ev hapsini kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
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