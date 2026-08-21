MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ebru Şahin sonunda kararını verdi! İddialı diziyle anlaşmaya vardı

Son olarak Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisinde rol alan ancak dizisi erken final yapan Ebru Şahin şimdi yeni proje hazırlığında. Ebru Şahin kararını verdi ve “Adana Ayazı” dizisiyle anlaşmaya vardı.

Ebru Şahin sonunda kararını verdi! İddialı diziyle anlaşmaya vardı
Öznur Yaslı İkier

‘Hercai’, ‘Destan’, ‘Savaşçı’ ve ‘İstanbul’un Gelini’ gibi dizilerle tanınan oyuncu Ebru Şahin son olarak Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisinde rol almıştı.

Şahin'in büyük heyecanla başladığı dizisi reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyince erken final yapmıştı. Ebru Şahin şimdilerde yeni proje hazırlığında.

Ebru Şahin sonunda kararını verdi! İddialı diziyle anlaşmaya vardı 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Yiğit Alp’in patronu olduğu NTC Medya’nın “Altı Üstü İstanbul” ve “Anne Yarısı”nın ardından hazırladığı yeni iddialı dizi “Adana Ayazı”nın başrol kadın oyuncusu Ebru Şahin oldu.

En çok teklif alan oyuncuların başında gelen Ebru Şahin, senaryoyu çok beğendi ve NTC Medya’yla el sıkıştı.

Ebru Şahin sonunda kararını verdi! İddialı diziyle anlaşmaya vardı 2

UĞUR GÜNEŞ’LE PARTNER OLACAK
Ebru Şahin, yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber’in oturacağı, NOW için çekilecek olan dizide başarılı aktör Uğur Güneş’le başrolü paylaşacak.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu! 'Buna ihtiyacımız vardı' Yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu! 'Buna ihtiyacımız vardı'
Takipçisi borç para isteyince kendini tutamadı! Çileden çıktıTakipçisi borç para isteyince kendini tutamadı! Çileden çıktı

Anahtar Kelimeler:
Ebru Şahin Uğur Güneş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

Hamile eşini tüfekle vurarak katletti! Ardından intihara kalkıştı

Hamile eşini tüfekle vurarak katletti! Ardından intihara kalkıştı

Trabzonspor turu rövanşa bıraktı!

Trabzonspor turu rövanşa bıraktı!

Dünyanın en güzelleri seçildi! İlk 5'e 3 Türk damgası

Dünyanın en güzelleri seçildi! İlk 5'e 3 Türk damgası

Kredi kartı kullananlar hedefte: Dolandırıcılardan yeni tuzak!

Kredi kartı kullananlar hedefte: Dolandırıcılardan yeni tuzak!

Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranında 2 senaryo var!

Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranında 2 senaryo var!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.