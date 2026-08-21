Ebru Şahin sonunda kararını verdi! İddialı diziyle anlaşmaya vardı

‘Hercai’, ‘Destan’, ‘Savaşçı’ ve ‘İstanbul’un Gelini’ gibi dizilerle tanınan oyuncu Ebru Şahin son olarak Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisinde rol almıştı.

Şahin'in büyük heyecanla başladığı dizisi reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyince erken final yapmıştı. Ebru Şahin şimdilerde yeni proje hazırlığında.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Yiğit Alp’in patronu olduğu NTC Medya’nın “Altı Üstü İstanbul” ve “Anne Yarısı”nın ardından hazırladığı yeni iddialı dizi “Adana Ayazı”nın başrol kadın oyuncusu Ebru Şahin oldu.

En çok teklif alan oyuncuların başında gelen Ebru Şahin, senaryoyu çok beğendi ve NTC Medya’yla el sıkıştı.

UĞUR GÜNEŞ’LE PARTNER OLACAK

Ebru Şahin, yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber’in oturacağı, NOW için çekilecek olan dizide başarılı aktör Uğur Güneş’le başrolü paylaşacak.