Yasa dışı bahis suçlamasıyla gözaltına alınmıştı! Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya için yeni gelişme

Futbolda yasa dışı bahis soruşturması giderek derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen operasyonda “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın yalnızca kulüp yöneticileriyle sınırlı kalmayacağı, bahis ağının futbolun farklı kademelerine kadar uzanabileceği iddia ediliyor.

Berker İşleyen

Futbolda yasa dışı bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma her geçen gün daha da genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da bulunuyordu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkaya, adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin de savcılık sorgularının ardından adli kontrol veya tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Savcılık kaynakları, soruşturmanın yalnızca kulüp yöneticileriyle sınırlı kalmayacağını, bahis bağlantılarının futbolun farklı kademelerine uzanabileceğini belirtiyor.

TFF YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu’nun da soruşturma sürecini yakından takip ettiği ve olası disiplin cezalarıyla ilgili hazırlık yaptığı ifade ediliyor.

