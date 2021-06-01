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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK'lı 3 kişi yakalandı

01.06.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK'lı 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK'lı 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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