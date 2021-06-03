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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan MKP terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

03.06.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan MKP terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Edirne/İpsala'da görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda MKP terör örgütü üyesi oldukları belirlenen şahıslar Jandarmaya teslim edildi."

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