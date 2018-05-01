MAGAZİN

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2018 14:06 | Son Güncelleme

Kibariye'nin 1999 senesinde hayatını birleştirdiği eşi Ali Küçükbalçık'ın sahibi olduğu 'Sanem Sanat Turizm' isimli şirketin çalışanlarına uzun süredir maaş ödemediği ve piyasada bulunan birçok şirketin yanı sıra bankalara da borçlu olduğu öğrenildi.

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Sanem Sanat Turizm ve bir döner marka zincirinin sahibini olan Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’ın sahibi olduğu şirkette çalışanların maaşlarını uzun süredir ödemediği ortaya çıktı. Küçükbalçık’ın şarkıcı eşi Kibariye’nin ismini kullanarak güven kazandığı ve şirketlere karşılıksız çek verdiği iddia edildi.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, Küçükbalçık’ın maaş ve tazminatlarını isteyen çalışanlarına tehdit içerikli mesajlar attığı ve çalışanların savcılığa giderek şikayetçi oldu.

YASAK AŞK İDDİASI

Kibariye ile evli olan Ali Küçükbalçık’ın Lübnan uyruklu bir kadınla yasak aşk yaşadığı ve Küçükbalçık’ın Kıbrıs’ta yer alan kumarhanelerde Lübnan asıllı kadın arkadaşıyla kumar oynayarak servetini kumar masasında kaybettiği iddiası ise magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı.

0x0-041408018192-296x300

BU İLK VUKUATI DEĞİL DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

57 yaşındaki şarkıcı Kibariye’nin 19 yıllık eşi 37 yaşındaki Ali Küçükbalçık, 2017 senesinde iki genç kadınla Trump Tower içinde bulunan bir gece kulübünde görüntülenmişti. Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun ikilisini dinlemeye gelen Küçükbalçık ve arkadaşları, mekan içinde muhabirlerin olduğunu öğrenince panikleyip mekan görevlileriyle tartışmıştı.

10 MİLYON TL BORÇ VE HACİZ

Ali Küçükbalçık’ın bankalara yaklaşık olarak 10 milyon TL borcu olduğu ileri sürülüyor. Ekonomik olarak büyük bir çöküş yaşayan Küçükbalçık, satın aldığı lüks aracın borcunu ödemeyince otomobile haciz memurları tarafından el konuldu.

KUMARA MERAKIYLA BİLİNİYOR

6 Ağustos 2014 tarihinde Yunan Adası Mikonos’a gidip 1 hafta tatil yapan Ali Küçükbalçık, kumar oynadığı sırada aynı yerde tatil yapan Türk bir turist tarafından görüntülenmişti. Ali Küçükbalçık’a sarışın bir güzel eşlik ediyordu.

e3-495x660


Bakan açıkladı! Öğretmen ataması müjdesiBakan açıkladı! Öğretmen ataması müjdesi
İdo Tatlıses kimdir, nerelidir, kaç yaşında?İdo Tatlıses kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
Acun açıkladı: Turabi diskalifiye mi oldu?Acun açıkladı: Turabi diskalifiye mi oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Küçükbalçık Kibariye ihanet

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Dev operasyon! Biletleri kesildi...

Dev operasyon! Biletleri kesildi...

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

İlginizi Çekebilir

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Ebru Yaşar'dan Beyazıt Öztürk'e sert eleştiri

Ebru Yaşar'dan Beyazıt Öztürk'e sert eleştiri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
O yorum Pınar Altuğ'u çıldırttı

O yorum Pınar Altuğ'u çıldırttı

Tuba Büyüküstün:Hayatımın en zor dönemiydi

Tuba Büyüküstün:Hayatımın en zor dönemiydi

Bikini izi çıkmaması için elinden geleni yaptı!

Bikini izi çıkmaması için elinden geleni yaptı!

Toprak ve Maya büyüdü! Sokaklar bizim!

Toprak ve Maya büyüdü! Sokaklar bizim!

Büyük umutlarla başlamıştı! 4 bölüm dayanabildi

Büyük umutlarla başlamıştı! 4 bölüm dayanabildi

Şahan Gökbakar'ın 5 Milyon TL'lik yeni oyuncağı

Şahan Gökbakar'ın 5 Milyon TL'lik yeni oyuncağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.