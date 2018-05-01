Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

57 yaşındaki şarkıcı Kibariye’nin 19 yıllık eşi 37 yaşındaki Ali Küçükbalçık, 2017 senesinde iki genç kadınla Trump Tower içinde bulunan bir gece kulübünde görüntülenmişti. Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun ikilisini dinlemeye gelen Küçükbalçık ve arkadaşları, mekan içinde muhabirlerin olduğunu öğrenince panikleyip mekan görevlileriyle tartışmıştı.

BU İLK VUKUATI DEĞİL DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

Kibariye ile evli olan Ali Küçükbalçık’ın Lübnan uyruklu bir kadınla yasak aşk yaşadığı ve Küçükbalçık’ın Kıbrıs’ta yer alan kumarhanelerde Lübnan asıllı kadın arkadaşıyla kumar oynayarak servetini kumar masasında kaybettiği iddiası ise magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, Küçükbalçık’ın maaş ve tazminatlarını isteyen çalışanlarına tehdit içerikli mesajlar attığı ve çalışanların savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Sanem Sanat Turizm ve bir döner marka zincirinin sahibini olan Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’ın sahibi olduğu şirkette çalışanların maaşlarını uzun süredir ödemediği ortaya çıktı. Küçükbalçık’ın şarkıcı eşi Kibariye’nin ismini kullanarak güven kazandığı ve şirketlere karşılıksız çek verdiği iddia edildi.

10 MİLYON TL BORÇ VE HACİZ

Ali Küçükbalçık’ın bankalara yaklaşık olarak 10 milyon TL borcu olduğu ileri sürülüyor. Ekonomik olarak büyük bir çöküş yaşayan Küçükbalçık, satın aldığı lüks aracın borcunu ödemeyince otomobile haciz memurları tarafından el konuldu.

KUMARA MERAKIYLA BİLİNİYOR

6 Ağustos 2014 tarihinde Yunan Adası Mikonos’a gidip 1 hafta tatil yapan Ali Küçükbalçık, kumar oynadığı sırada aynı yerde tatil yapan Türk bir turist tarafından görüntülenmişti. Ali Küçükbalçık’a sarışın bir güzel eşlik ediyordu.



