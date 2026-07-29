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Yasağı kaldıran Gaziantep FK’dan transfer şov: 7 transfer birden açıklandı

Gaziantep Futbol Kulübü, FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı cezasını kaldırmasının ardından adeta transfer şov yaparak 7 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Yasağı kaldıran Gaziantep FK’dan transfer şov: 7 transfer birden açıklandı

FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı cezasını, gereken ödemeleri yaptıktan sonra kaldıran Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, adeta transfer şov yaptı.

Yasağı kaldıran Gaziantep FK’dan transfer şov: 7 transfer birden açıklandı 1

Gaziantep FK, yasağın kaldırılmasının ardından Fuat Bavuk (Forvet), Ulrıch Meleke (Ön libero-stoper), Sabahattin Destici (Sağ bek), Florin Stefan (Sol bek), Kerim Çalhanoğlu (Sol bek), Kacper Tobiasz (Kaleci) ve Trivante Stewart’ı (Forvet) kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, kadrosuna kattığı 8 yeni isimle resmi sözleşme imzaladı.

Yasağı kaldıran Gaziantep FK’dan transfer şov: 7 transfer birden açıklandı 2

Yeni transferler, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’ın katıldığı imza töreni ile resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra takımın Sırbistan kampına katıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
transfer Gaziantep FK
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