Yasak Elma 11. son bölüm izle: Zehra'nın son dakika golü! (Yasak Elma 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Yasak Elma son bölümde; Ender’in eve gelmesi bütün dengeleri değiştirir. Erim’in mutluluğu için sessiz kalan Halit Ender’in elini güçlendirirken, Yıldız çaresiz bu duruma katlanmak zorunda kalır. Zeynep ise şirket içi aldığı bir kararla Alihan’ı beklemediği yerden vurur. Alihan, Cem ve Zeynep yakınlaşmasından çok rahatsızdır.

Yasak Elma 11. son bölümü ile seyirciyi yine ekran başına kilitledi. Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Sevda Erginci ve Eda Ece yer alıyor. Halit, eski karısı Ender'in çocukları Erim için evine taşınmasına izin veriyor. Bu olay, Yıldız ile Ender arasında savaşın kızışmasına sebep oluyor. Diğer yandan Alihan, Zeynep ile Cem'in yakınlaşmasında dolayı rahatsız oluyor. Panik atak geçiren Alihan, çocukluğunda annesinin yüzünden geçirdiği travma sonrasında soluğu doktorunda alır. Yasak Elma son bölüm finalinde ise Zehra herkesi şok ediyor. Babası ile barışan ve eve geri dönen Zehra, yakın zamanda herkesten habersiz evlendiği kocası Sinan'ı tanıştırıyor. Herkesin lal olduğu final sahnesi sonrasında Yasak Elma yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. İşte Yasak Elma son bölüm detayları...

Yasak Elma son bölümü izle

Bu durum onun çocukluğunda yaşadığı büyük travmayı yeniden hatırlamasına neden olur…

Zehra ve Sinan, Argunlar’ın karşısına çıkıyor! Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere. #katlanamıyorum pic.twitter.com/erIsDj7eZr — Yasak Elma (@yasakelmafox) 28 Mayıs 2018

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı için tıklayınız

YASAK ELMA DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

“Yasak Elma” dizisinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci’ye; Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlker Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

