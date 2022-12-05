Yasak Elma 157. BÖLÜM ÖZETİ! Fox Tv Yasak Elma 157. son bölüm TEK PARÇA İZLE!

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma bu akşam 157. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Yasak Elma'da yine heyecan dolu sahneler seyirciyi ekrana kilitleyecek. Yeni bölümde; Yıldız, Ender ve Doğan’ın arasını bir daha düzelmemek üzere bozmaya karar verir...

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YASAK ELMA 157. BÖLÜM ÖZETİ!

Kumru hayalindeki kişinin Selim olduğuna kesin karar vererek oynadığı oyuna devam etme kararı alırken, Yıldız da Ender ve Doğan’ın arasını bir daha düzelmemek üzere bozmaya karar verir ve kusursuz bir plan yapar…

YASAK ELMA OYUNCULARI KİMLER?

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Açıkgöz, Bahtiyar Memili ve Vildan Vatansever gibi isimler yer alıyor.



