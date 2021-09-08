Yasak Elma 5. sezon ne zaman başlıyor? İşte Yasak Elma'nın yeni oyuncuları

Yasak Elma dizisi 5. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Eda Ece, Berk Oktay ve Şevval Şam'ın başrollerde oynadığı Yasak Elma'ya yeni oyuncular da katıldı. 13 Eylül Pazartesi saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek dizinin beklenen tanıtımı geçtiğimiz gün yayınlandı.

YASAK ELMA’YA İDDİALI TRANSFERLER!

Geçtiğimiz sezon Nesrin Cavadzade'nin ayrıldığı dizinin sezon finalinde ise Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Hasan Ali karakteri de ölmüştü. Ayrılıkların ardından ise diziye, son olarak Mucize Doktor'da başrol oynayan Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz, Yasmin Erbil ve Ece Dizdar da katıldı.

Biran Damla Yılmaz “Kumru”, Murat Aygen Kumru’nun babası Doğan’a hayat verirken, Yasmin Erbil de Kumru’nun en yakın arkadaşı olan “Canan”ı canlandıracak.



