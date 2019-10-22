Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Halit'e Yıldız darbesi! 'Her şey başladığı gibi bitecek'

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 53. yeni bölümüyle 21 Ekim Pazartesi akşamı ekrana geldi. Geçen hafta milli maç nedeniyle yayınlanmayan Yasak Elma bomba gibi bir bölümle geri döndü.

HALİT'E YILDIZ'DAN BÜYÜK ŞOK! 'HER ŞEY BAŞLADIĞI GİBİ BİTECEK'

Yasak Elma son bölümde Halit, hastanede Şahika'nın planıyla başkasına verilen bebeğini buldu. Halit'in bebeği bulması Şahika'nın planlarını alt üst ederken, Halit çocuklarına artık bir kardeşleri daha olduğunu söyledi.

Yıldız, Halit'ten boşanmak için dava açmaya karar verdi. Halit'in Yıldız'a yakınlık duyması ve kendisinden soğuması ise Şahika'yı deliye döndürdü. Şahika, Ender, Halit ve Yıldız'a karşı yeni planlar yapmaya başladı. Yıldız ise evlerinde düzenlenen parti sırasında Halit'e kararını açıkladı. Boşanmak istediğini söyleyen Yıldız, Halit'e dilekçeyi imzalatmak istedi.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit’in kayıp bebeği bulup gelmesi, Şahika’nın kurduğu düzenin yavaş yavaş yıkılmasına yol açarken, Şahika yeni bir plan geliştirir. Ender ve Yıldız güç birliği yaparak Şahika’nın foyalarını ortaya çıkarmaya çalışırlar. Halit oğlundan ayrı kalmayacağını herkese ilan edip, Yıldız’ı yalıya geri çağırır. Ancak Yıldız, ilişkisiyle ilgili nihai kararı vermiştir.

