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Yasak Elma 83. son bölümde Halit ve Ender evlendi! Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyada gündem oldu

03.11.2020 02:34 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma dizisi 83. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'nın son bölüm finalinde herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Yıldız ile evlenmek üzere olan Halit'in düğününde aniden ortaya gelinliğiyle Şahika çıktı. Herkes Halit'in Yıldız'a oyun oynayarak Şahika ile evleneceğini düşünürken, bu defa Ender gelinliğiyle düğüne geldi. Halit ise herkese Ender ile evlendiğini duyurdu. Yasak Elma'daki bu düğün sahnesi sosyal medyada da gündem oldu. İşte Yasak Elma final sahnesi ve 84. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 83. bölümüyle 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma'nın son bölümüne Halit ve Ender'in büyük oyunu damga vurdu. Yıldız ile yeniden evlenmek üzere olan Halit, yüzlerce konuğun katıldığı düğünde ilk hamlesini yaptı. Şahika gelinliğiyle düğüne girdi ve herkes şoke oldu. Yıldız yıkılırken, herkes Halit ve Şahika'nın evleneceğini düşündü.

Yasak Elma_83 (5)

YASAK ELMA'DAKİ DÜĞÜN SAHNESİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ancak ortaya 3. gelin olarak Halit'in eski eşi Ender çıktı. Halit ise herkese Ender'le yeniden evlendiğini duyurdu. Şahika ve Yıldız gelinlikleriyle ortada kaldı. Yasak Elma 83. son bölümdeki bir damat 3 gelinli sahne sosyal medyada çok konuşuldu. İşte sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları:

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Y4

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YASAK ELMA 84. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma'nın 9 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 84. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika’yla el sıkışan Halit, Şahika’nın elindeki fotoğrafları almaya çalışır. Her şeyden habersiz olan Yıldız düğün hazırlıklarıyla uğraşırken, diğer taraftan Şahika da kendince hazırlık yapmaktadır. Halit ise ona oyun oynayan herkesten intikam almaya yemin etmiştir ve hiç kimsenin beklemediği bir hamleyle herkesi şoke eder.

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