MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma 97. son bölüm finalinde Şahika bombası! Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade: Şalgam içerek ölemezdi

Yasak Elma 97. son bölüm finalinde Şahika bombası! Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade: Şalgam içerek ölemezdi

09.02.2021 02:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 97. son bölümüyle nefes kesti. Yasak Elma son bölümde Hasan Ali'nin şalgam içererek zehirlediği Şahika'nın ölüp ölmediği merak konusu oldu. Dizinin final sahnesinde ise Şahika şık kıyafetleri içinde Ender'in karşısına çıktı. Şahika'yı gören Ender büyük şok yaşadı. Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Nesrin Cavadzade, Şahika için "Şalgam içerek ölemezdi" mesajını paylaştı.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 97. yeni bölümüyle 8 Şubat Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma'nın yeni bölümünde Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika'nın öldüğü iddiası ortalığı karıştırdı.
YASAK2

NESRİN CAVADZADE'DEN ŞAHİKA PAYLAŞIMI

Yasak Elma'nın final sahnesinde ise Şahika geri döndü. Ender ise öldürüldüğünü sandığı Şahika'yı görünce büyük şok yaşadı. Nesrin Cavadzade ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu yılanı trend topic yaptığınız için teşekkür ediyorum. Ben de sizi seviyorum. Şahika şalgam içerek ölemezdi" notunu yazdı.

nesrinic1

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Çağatay, Cansu’yla yaşadıklarından sonra, Yıldız’la arasını düzeltmeye çalışır.

Yasak-Elma-5639-galeri-resim-2caf1f6a-cad1-42b8-b1b1-1d8aa06415a5-mpositioned-640x360

Yıldız olanlardan habersiz, Cansu’yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu’yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar.

Yasak-Elma-5639-galeri-resim-138e16fc-d271-46fe-8013-49666b2c88c0-mpositioned-640x360

Ender ve Şahika, Hasan Ali’den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika’ya olacaktır.

Yasak-Elma-5639-galeri-resim-f684b2e8-7be1-4e7c-b327-287d91ca0f0b-mpositioned-640x360

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
Ramo 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sibel'in öldüğüne inanmayan Ramo ne yapacak?Ramo 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sibel'in öldüğüne inanmayan Ramo ne yapacak?
27 Ekim Salı günü kanallarda ne var?27 Ekim Salı günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Beğenilince yenisini paylaştı! Taytlı poz

Beğenilince yenisini paylaştı! Taytlı poz

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Diğer Haberler

Çukur 115. son bölüme Yamaç'ın şoke eden değişimi damga vurdu! Aras Bulut İynemli sosyal medyayı salladı

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Çukur ne zaman bitecek? Çukur dizisinin final tarihi belli oldu

Ekrana veda ediyor! Tarih belli oldu

Ramo 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sibel'in öldüğüne inanmayan Ramo ne yapacak?

Ramo 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sibel'in öldüğüne inanmayan Ramo ne yapacak?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinden ilk kareler geldi! İşte Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncu kadrosu

Çukur'da Yamaç'ın okuduğu Geyikli Gece şiiri kimin? Geyikli Gece Turgut Uyar Geyikli Gece şiiri sözleri

Çukur'da Yamaç'ın okuduğu şiir merak konusu oldu

Alev Alev 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cemre'ye Tomris, Çiçek ve Rüya'dan destek!

Alev Alev 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cemre'ye Tomris, Çiçek ve Rüya'dan destek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.