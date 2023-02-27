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  4. Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu? Malatya Yeşilyurt'taki deprem sonrası Yasak Elma yeni bölüm yayınlanacak mı? 27 Şubat 2023 FOX TV yayın akışı

Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu? Malatya Yeşilyurt'taki deprem sonrası Yasak Elma yeni bölüm yayınlanacak mı? 27 Şubat 2023 FOX TV yayın akışı

27.02.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinin bugün Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5.6 şiddetindeki deprem sonrası yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı popüler diziye ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu? Malatya Yeşilyurt'taki deprem sonrası Yasak Elma yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte, 27 Şubat 2023 FOX TV yayın akışı...

Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu? Malatya Yeşilyurt'taki deprem sonrası Yasak Elma yeni bölüm yayınlanacak mı? 27 Şubat 2023 FOX TV yayın akışı

Yasak Elma dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi'nde bugünn saat 12.04 sıralarında 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası birçok kanal yayın akışında değişikliğe gitmişti. Yasak Elma bu akşam FOX TV yayın akışında yer alıyor. İşte Yasak Elma hakkında ayrıntılar...

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YASAK ELMA BUGÜN VAR MI YOK MU?

Yasak Elma dizisi bugün (27 Şubat 2023 Pazartesi) FOX TV yayın akışında yer alıyor

Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizi FOX TV yayın akışına göre bugün yeni bölümüyle ekrana gelecek.

YASAK ELMA DİZİSİNİN SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR?

Selim, Kumru hakkındaki gerçeği öğrenmiş ve yıkılmış, en büyük destekçisi Zeynep’tir. Kumru’ya itirafta bulunması için fırsat tanır ama Kumru cesaret edemez. Selim gözünü karartarak Kumru’dan intikam almak için plan yapar. Yıldız ve Ender, Julia’ya karşı birleşmek için kolları sıvarlar ama geçmiş hesaplaşmaları peşlerini bırakmaz.

FOX YAYIN AKIŞI! 27 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:15 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Taçsız Prenses

02:00 EGO

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