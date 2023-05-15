Yasak Elma bu akşam yok mu, neden yok? Yasak Elma 176. yeni bölüm ne zaman? İşte 15 Mayıs 2023 Fox Tv yayın akışı

Yasak Elma yeni bölümü neden yok sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümü bu akşam yayın akışında yer almayınca Yasak Elma bu akşam yok mu, neden yok? Yasak Elma 176. yeni bölüm ne zaman? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Final için gün sayan dizinin yeni bölümüne dair tüm merak edilenleri sizler için derledik...
Yasak Elma yeni bölümü bu akşam Fox Tv yayın akışında yer almıyor. Kanalın 15 Mayıs 2023 Pazaresi günü yayın akışında dizinin tekrar bölümü görünüyor.
Dizinin yeni bölüm tanıtımınında yayınlanması dizi takipçileri tarafından merak edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre reklam geliri nedeniyle FOX’un seçim sonrası yayın planı değişti ve son anda yeni bir değişiklik olmazsa dizinin yeni bölümü bugün seyirciyle buluşmayacak.
Fenomen dizinin ekibi de ellerindeki stok bölüm nedeniyle dört gündür tatilde olduğu biliniyor. Bugün yeni bölümün yayınlanmamasının dizinin final bölüm sayısını nasıl etkileyeceği, final sayısının öne çekilip çekilmeyeceği hafta başı belli olacak.
Yasak Elma dizisinin 176. yeni bölümünün 22 Mayıs Pazartesi saat 20:00'da izleyicisi ile buluşması planlanıyor.
Julia’nin Yıldız’a saldırısı Handan’ın onu kurtarmasıyla son bulur.
Yıldız, yaşadıklarını unutabilmek Ender, Emir ve Caner’le tatile çıkar ancak gittikleri tatilde de olaylar peşlerini bırakmaz.
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Adım Farah
18:00 Kapımdaki Dedektif TEKRAR
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma TEKRAR
22:30 Tetikçinin Oğlu
01:00 Adım Farah
03:30 Kamera Arkası
04:00 Her Yerde Sen
06:00 Yalnız Kalpler