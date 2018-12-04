Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'de başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Onur Tuna, Sevda Erginci'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 25. son bölümüyle 3 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde Alihan'ın Halit'e duyduğu öfkeyi fırsata çeviren Ender, Alihan'a evlilik teklifi yaptı. Halit'ten intikam almak isteyen Alihan ise sevdiği kadın Zeynep'i yıkmak pahasına Ender'le evlenmeyi kabul etti. Yasak Elma'nın 26. yeni bölüm fragmanı da son bölümün ardından yayınlandı.

ENDER VE ALİHAN'A HALİT'TEN BÜYÜK ŞOK!

Yasak Elma'nın 26. yeni bölümüne Alihan ve Ender'in evlilikleri damga vuracak. Alihan ve Ender yeni bölümde evleniyor. Ender'in evlilik cüzdanını gösterdiği Zeynep ise büyük bir şok yaşıyor. Ender yeni eşi Alihan'la herkese birlikte Halit'e savaş açıyor. Şirketin yönetim kurulu toplantısında Alihan ve Ender ikilisi sermaye arttırımı yapmak istiyor. Ancak Zerrin babasından kalan hisselerin kontrolünü Alihan'dan alarak Halit'e devrettiğini açıklıyor. Bu hamle karşısında Ender'in planları suya düşüyor. Halit ise şirketin yeni eş başkanını açıklayınca, Ender ve Alihan ikinci bir şok daha yaşıyor.