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Yasak Elma'da düğünden kaçan Zeynep ile Alihan'ın romantik anları! Yasak Elma 39. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 26.03.2019 02:03 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi 38. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma son bölüm final sahnesinde, Alihan'dan intikam almak için Dündar'la evlenmek üzere olan Zeynep son anda kararını değiştirdi ve gelinliğiyle düğünden kaçtı. Zeynep havaalanına giderek New York'a gitmek üzere olan Alihan'a yetişti. Dündar ise Alihan ve Zeynep'i öpüşürken gördü. Yasak Elma 39. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Dündar ile Zeynep arasında yüzleşme yaşanıyor. Dündar daha sonra ise Zeynep'i kaçırıyor.

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Barış Kılıç, Şafak Pekdemir'in paylaştığı Yasak Elma 25 Mart Pazartesi akşamı 38. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'da Dündar ile istemediği bir evlilik yapmak üzere olan Zeynep düğünden kaçtı. Zeynep ve Alihan sonunda kavuştu. Yeni bölümde Dündar ise Zeynep'ten yaptığı hareketin nedenini soruyor. Evlenmek üzere olduğu Zeynep'in düğünden kaçmasıyla büyük bir yıkım yaşayan Dündar bu defa Zeynep'i kaçırmaya çalışıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ
Kaya’nın İstanbul’a dönmesi, Ender’in dengesini alt üst eder. Kimsenin bilmediği ve yıllarca sakladığı sırrının açığa çıkma olasılığı onu güçsüz yapar. En kısa zamanda Kaya’yı geldiği yere göndermek üzere harekete geçerken, Kaya’nın kendi kadar dişli olduğunu unutmuştur. Zeynep ve Dündar’ın evlilik hazırlıkları son hız devam eder. Zeynep’in kafasındaki soru işaretleri giderek artarken, beklenmedik bir karar vermek üzerde olduğunun farkında değildir.

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