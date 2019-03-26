Yasak Elma'da düğünden kaçan Zeynep ile Alihan'ın romantik anları! Yasak Elma 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Barış Kılıç, Şafak Pekdemir'in paylaştığı Yasak Elma 25 Mart Pazartesi akşamı 38. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'da Dündar ile istemediği bir evlilik yapmak üzere olan Zeynep düğünden kaçtı. Zeynep ve Alihan sonunda kavuştu. Yeni bölümde Dündar ise Zeynep'ten yaptığı hareketin nedenini soruyor. Evlenmek üzere olduğu Zeynep'in düğünden kaçmasıyla büyük bir yıkım yaşayan Dündar bu defa Zeynep'i kaçırmaya çalışıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kaya’nın İstanbul’a dönmesi, Ender’in dengesini alt üst eder. Kimsenin bilmediği ve yıllarca sakladığı sırrının açığa çıkma olasılığı onu güçsüz yapar. En kısa zamanda Kaya’yı geldiği yere göndermek üzere harekete geçerken, Kaya’nın kendi kadar dişli olduğunu unutmuştur. Zeynep ve Dündar’ın evlilik hazırlıkları son hız devam eder. Zeynep’in kafasındaki soru işaretleri giderek artarken, beklenmedik bir karar vermek üzerde olduğunun farkında değildir.

