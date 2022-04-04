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  4. Yasak Elma'da sürpriz isim! Cansel Elçin hangi rolde oynayacak?

Yasak Elma'da sürpriz isim! Cansel Elçin hangi rolde oynayacak?

04.04.2022 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma'da sürpriz bir isim rol alacak. Son olarak Börü 2039'da oynayan ünlü oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma'nın yeni bölümlerine konuk olacak.

Yasak Elma'da sürpriz isim! Cansel Elçin hangi rolde oynayacak?

Yapımcılığını Medyapım'ın, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ile Murat Aygen'in paylaştığı diziye Cansel Elçin konuk oluyor.

Son olarak 'Börü 2039'da yer alan Elçin, dizide 2 bölüm yer alacak ve Handan'ın (Şebnem) partnerine hayat verecek.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Doğan’a evet diyecekken, Doğan’ın bazı hareketlerinden rahatsız olarak ikilemde kalır.

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Çağatay ise ailesini kurtarmanın ve Yıldız’la barışmanın yollarını arıyordur.

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Handan’ın gerçek yüzü ve niyeti belli olur.

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Yasak Elma dizisi Cansel Elçin
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