Yasak Elma'da sürpriz isim! Cansel Elçin hangi rolde oynayacak?

Yapımcılığını Medyapım'ın, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ile Murat Aygen'in paylaştığı diziye Cansel Elçin konuk oluyor.
Son olarak 'Börü 2039'da yer alan Elçin, dizide 2 bölüm yer alacak ve Handan'ın (Şebnem) partnerine hayat verecek.
Yıldız, Doğan’a evet diyecekken, Doğan’ın bazı hareketlerinden rahatsız olarak ikilemde kalır.
Çağatay ise ailesini kurtarmanın ve Yıldız’la barışmanın yollarını arıyordur.
Handan’ın gerçek yüzü ve niyeti belli olur.
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