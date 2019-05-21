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Yasak Elma'dan Sevda Erginci ve Onur Tuna ayrıldı mı? Zeynep ve Alihan'ın duygusal vedası! Yasak Elma 46. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 21.05.2019 02:02 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi 46. son bölümüyle ekrana geldi. Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın son bölümünde iki başrol oyuncusu veda etti. Zeynep ve Alihan karakterine hayat veren Sevda Erginci ve Onur Tuna, son bölümde diziden ayrıldı. Alihan ve Zeynep'in veda sahnesinde ise duygusal anlar yaşandı. Diğer yandan ise Ender'in planı işledi ve Halit, Yıldız'dan boşanma kararı aldı. Yıldız'ı evden kovan Halit, eşinin üzerindeki takıları bile sökerek aldı. İşte Yasak Elma 46. son bölümde yaşananlar.

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin paylaştığı Yasak Elma dizinin 20 Mayıs Pazartesi ekrana gelen son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Sezon finali öncesinde Yasak Elma'ya iki önemli oyuncu veda etti. Senaryo gereği Zeynep ve Alihan herkesten uzakta yaşamaya karar verdi.

Dizinin önemli isimlerden Sevda Erginci ve Onur Tuna, son bölümde Yasak Elma'ya veda ettiler.

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Diziye yeni katılan Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika karakteri ise, Ender'e karşı yeni planlar yaptı. Ender'in doğduktan sonra evlatlık verdiği oğlu Yiğit ile yolları kesişen Şahika, planını adım adım devreye soktu.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zerrin’in Ender’in konuşmasından etkilenerek Zeynep’ten düğün hediyesini geri istemesi Alihan ve Zeynep arasında yeni bir gerginlik nedeni olur. Yıldız, Halit’i yeniden kazanmak için çabalamaya devam ederken, yeni sekreterin Halit’e olan yakınlığı onu çileden çıkarır. Ender hedefine adım adım yaklaşmakta ve Yıldız’ın bir hatasını kollamaktadır. Şahika’nın Halit’le tanışması herkes için beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

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