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  4. Yasak Elma dizisinde Şeyma Subaşı göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Yasak Elma dizisinde Şeyma Subaşı göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

18.01.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki haftalık aranın ardından yeni bölümüyle ekrana geri dönen Yasak Elma’da Yıldız ve Çağatay’ın boşanması herkesin hayatını oldukça etkiledi. Yeni bölüme ise Kumru’nun boşanma sevinci damga vurdu. Kumru’nun yüzüklü ‘’boşanmışlar’’ paylaşımı Şeyma Subaşı'na gönderme olarak sosyal medyada gündem oldu.

Yasak Elma dizisinde Şeyma Subaşı göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Yasak Elma’da oynanan sahneler izleyiciyi adeta ekrana kilitliyor. Yasak Elma dizisinin bu akşam yayınlanan yeni bölümünde Şeyma Subaşı’na gönderme yapıldı. Yapılan gönderme sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu.

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“BOŞANDILAR”

Yasak Elma dizisinde çok konuşulacak bir sahne gerçekleşti. Yasak Elma’da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yıldız, Yıldız ve Çağatay’ın boşanmasının ardından sosyal medya hesabından yüzüğünü göstererek “Boşandılar” ifadesini kullanarak fotoğraf paylaştı.

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ŞEYMA SUBAŞI DA AYNISINI YAPMIŞTI

Bu sahnede yaşananlar gerçekte de yaşanmış olup gündem olmuştu. Aynı sahneyi Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı eşinden boşandığı zaman yüzük fotoğrafını paylaşıp “Boşandılar” notunu düşmüştü. Yasak Elma’nın bu göndermesi kısa sürede sosyal medyayı salladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Yasak Elma dizisi Şeyma Subaşı
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