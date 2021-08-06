Yasak Elma dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu Murat Aygen kadroya katıldı

Yasak Elma dizisinin 5. sezon çekimleri 1 Eylül’de başlayacak. Yeni bölümlerini Ece Erdek Koçoğlu’nun yapacağı dizinin kadrosuna Biran Damla Yılmaz’ın katıldığı açıklanmıştı.

TÜM DENGELER DEĞİŞECEK

Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Melisa Doğu, Caner Çelebi ve Bahtiyar Memili’nin devam edeceği dizinin kadrosuna son olarak Murat Aygen katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Mucize Doktor'da başrol oynayan Murat Aygen fenomen dizi Yasak Elma'nın yeni transferi oldu. Aygen'in şirketin başına geçeceği ve tüm dengeleri değiştireceği konuşuluyor.

