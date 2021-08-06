MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasak Elma dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu Murat Aygen kadroya katıldı

Yasak Elma dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu Murat Aygen kadroya katıldı

06.08.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay ve Melisa Doğu'nun yer aldığı Yasak Elma dizisinin kadrosuna başarılı oyuncu Murat Aygen katıldı.

Yasak Elma dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu Murat Aygen kadroya katıldı

Yasak Elma dizisinin 5. sezon çekimleri 1 Eylül’de başlayacak. Yeni bölümlerini Ece Erdek Koçoğlu’nun yapacağı dizinin kadrosuna Biran Damla Yılmaz’ın katıldığı açıklanmıştı.

TÜM DENGELER DEĞİŞECEK

Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Melisa Doğu, Caner Çelebi ve Bahtiyar Memili’nin devam edeceği dizinin kadrosuna son olarak Murat Aygen katıldı.

yasak elma

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Mucize Doktor'da başrol oynayan Murat Aygen fenomen dizi Yasak Elma'nın yeni transferi oldu. Aygen'in şirketin başına geçeceği ve tüm dengeleri değiştireceği konuşuluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lauren Silverman beyaz mayonun azizliğine uğradıLauren Silverman beyaz mayonun azizliğine uğradı
PARTNERYangınla mücadele için tek yürek oldularYangınla mücadele için tek yürek oldular
Aşkın Tarifi'nde Fırat ve Naz'ın büyük inatlaşması!Aşkın Tarifi'nde Fırat ve Naz'ın büyük inatlaşması!
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Murat Aygen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın kabusu sürüyor! Bir yerleşim yerine daha sıçradı

Yangın kabusu sürüyor! Bir yerleşim yerine daha sıçradı

Milli Eğitim Bakanı değişti

Milli Eğitim Bakanı değişti

Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Adeta kabusu yaşadı! "Yüzüm yanmaya, kulaklarım düşmeye başladı"

Adeta kabusu yaşadı! "Yüzüm yanmaya, kulaklarım düşmeye başladı"

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı!

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yardım etmek istemişti! Aldığı yanıtla şoke oldu

Yardım etmek istemişti! Aldığı yanıtla şoke oldu

Yangın yerinde kavga! Ünlü şarkıcı havaya ateş açınca gözaltına alındı

Yangın yerinde kavga! Ünlü şarkıcı havaya ateş açınca gözaltına alındı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.