MAGAZİN

Yasak Elma dizisinin setinde taciz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.06.2018 11:01 | Son Güncelleme

FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin bir erkek oyuncusu sette çalışan genç asistanı taciz ettiği iddiası sosyal medyada yayıldı

Yasak Elma dizisinin setinde taciz!

Instagram'da 'lost.secret' isimli hesabın iddiasına göre, Yasak Elma dizisinin bir erkek oyuncusu setteki asistanı taciz edince olanlar oldu.

Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy'un ve diğer oyuncuların da asistana destek verdiği öne sürüldü.

Asistanı taciz eden erkek oyuncunun ise sert bir dille uyarıldığı ve özür dilediği iddia edildi.

DİNLERKEN KANIM DONDU

ranini.tv sitesinin sahibi ve tv yazarı da Twitter'dan dizi setinde yaşanan taciz ile ilgili şunları yazdı:

''Yasak Elma dizisinin setinde yaşanan tatsız bir sıkıntıyla ilgili bilgi geldi az önce. Yemin ederim olanları dinlerken kanım dondu.

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Başta Fatih Aksoy olmak üzere konuya sahip çıkan ve destek atan herkesi tebrik ederim.

Sektörün bi titreyip kendine gelmesi, bünyesinden bu tip şuursuzları kusması, hızla tahliye etmesi lazım.

Yeterince insanın onuru, gururu, ruhu yara aldı. Elinizi artık vicdanınıza koyup 'Dur!'demek zorundasınız. Bedeli ne olursa olsun!

Resmi olarak bir şikayet başvurusu yapıldığını öğrendiğim an konuyu detaylandırır, sonuna kadar da desteklerim. Ayrıca duyumlarıma göre zaten yapım ve oyuncular çok basiretli davranmış ve konuya gerekli müdahaleyi yapmışlar.'' (Posta)

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