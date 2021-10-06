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Yasak Elma’nın Doğan’ı Murat Aygen’in en büyük tutkusu ortaya çıktı

06.10.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Yasak Elma dizisinde Doğan karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan Murat Aygen, daha önce yine bir Fox Tv dizisi olan Mucize Doktor’da rol almıştı. Murat Aygen’in iki sezon süren ve büyük başarı kazanan dizinin final yapmasının ardından nerede rol alacağı merak ediliyordu. Yakışıklı aktör, Yasak Elma dizisiyle el sıkıştı.

Yasak Elma’nın Doğan’ı Murat Aygen’in en büyük tutkusu ortaya çıktı

Murat Aygen yeni sezonda Fox TV’nin fenomen dizisi Yasak Elma’nın 5. sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Murat Aygen Yasak Elma’da yine sert ve kendinden emin bir karakter olan Doğan’a hayat veriyor.

MURAT AYGEN'İN MOTOSİKLET TUTKUSU

Dizilerde karizmatik kişiliklere hayat veren Murat Aygen Instagram hesabından yaptığı karizmatik paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

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Aygen’in oyunculuk dışındaki en büyük tutkusu da motosiklet. Oyuncu Instagram hesabından sık sık motor üzerinde verdiği pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

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Yasak Elma dizisi Murat Aygen
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