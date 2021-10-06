Yasak Elma’nın Doğan’ı Murat Aygen’in en büyük tutkusu ortaya çıktı

Murat Aygen yeni sezonda Fox TV’nin fenomen dizisi Yasak Elma’nın 5. sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Murat Aygen Yasak Elma’da yine sert ve kendinden emin bir karakter olan Doğan’a hayat veriyor.
Dizilerde karizmatik kişiliklere hayat veren Murat Aygen Instagram hesabından yaptığı karizmatik paylaşımlarla da dikkat çekiyor.
Aygen’in oyunculuk dışındaki en büyük tutkusu da motosiklet. Oyuncu Instagram hesabından sık sık motor üzerinde verdiği pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.
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