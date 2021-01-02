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Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam karavanda yaşamaya başladı

02.01.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam karavanda yaşamaya başladı

'Yasak Elma' dizisinde Ender karakterini canlandıran Şevval Sam, geçtiğimiz yıl sipariş ettiği karavanına kavuştu. Karavanda yaşamaya başlayan Şevval Sam'dan şaşırtan açıklamalar geldi.

Sipariş ettiği karavanın içini ve dışını özel olarak tasarlayan Şevval Sam, karavanı Cihangir'deki evinin karşısına park etti.

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Snob Magazin'in haberine göre, vaktinin büyük bir bölümünü bu karavanda geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Bu karavan benim bebeğim oldu. Uzun saatler burada kalıyorum. İç tasarımı bana ait.

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Yıllardır evimde duran ve kullanmadığım koltuklarımın kılıfıyla iç dekorasyonunu yaptırdım. Karavanın içi tamamen ağaçtan yapıldı. Benim için 2021'in en güzel hediyesi bu karavan oldu" dedi.
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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ablacım o kadar paran var kutu gibi karavan mı aldın. onda yaşanmaz daha büyük ne güzel karavanlar var ev gibi. Al bitane mis gibi yaşa.
güzel tercih

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