Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam karavanda yaşamaya başladı

Sipariş ettiği karavanın içini ve dışını özel olarak tasarlayan Şevval Sam, karavanı Cihangir'deki evinin karşısına park etti.

Snob Magazin'in haberine göre, vaktinin büyük bir bölümünü bu karavanda geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Bu karavan benim bebeğim oldu. Uzun saatler burada kalıyorum. İç tasarımı bana ait.

Yıllardır evimde duran ve kullanmadığım koltuklarımın kılıfıyla iç dekorasyonunu yaptırdım. Karavanın içi tamamen ağaçtan yapıldı. Benim için 2021'in en güzel hediyesi bu karavan oldu" dedi.





